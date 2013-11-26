6 bin 63 Türkiye vatandaşı yurt dışında cezaevinde, yarısndan fazlası ise Almanya'da

Hülya Karabağlı / ANKARA

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun yurt dışı cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü Türk vatandaşlarının sayısına ilişkin sorusuna yanıt verdi. Davutoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Ekim 2013 itibariyle Almanya'da 3 bin 602, Avusturya'da 214, Fransa'da 307, Hollanda'da 253, Belçika'da 195, Yunanistan'da 188, İsviçre'de 151, KKTC'de 141, İngiltere'de 110, diğer ülkelerde 902 olmak üzere toplam 6 bin 63 tutuklu ve hükümlü vatandaş cezaevlerinde. Bakan Davutoğlu’nun, CHP’li Tanrıkulu’ya verdiği yanıtlar şöyle:

Almanya’da 3 bin 602 tutuklu ve hükümlü

“Bakanlığımıza dış temsilciliklerimizden intikal eden bilgilere göre, Ekim 2013 itibariyle Almanya'da 3 bin 602, Avusturya'da 214, Fransa'da 307, Hollanda'da 253, Belçika'da 195, Yunanistan'da 188, İsviçre'de 151, KKTC'de 141, İngiltere'de 110, diğer ülkelerde 902 olmak üzere toplam 6 bin 63 tutuklu ve hükümlü vatandaşımız bulunmaktadır.

Suudi Arabistan’ta 4 Türk vatandaşına idam

Yine Ekim 2013 itibariyle İran ve Suudi Arabistan'da idam cezasına hükmedilen toplam 4 vatandaşımız bulunmaktadır. Geçmişte bu cezaya çarptırılmış tüm vatandaşlarımız gibi, bu vatandaşlarımızın da cezalarının hafifletilerek müebbet hapse çevrilmesini teminen çeşitli girişimler yapılmaktadır. Bu çerçevede, hürriyeti bağlayıcı cezalarının bakiye kısmının ülkemizde infazı amacıyla nakil talebinde de bulunulmaktadır. Vatandaşlarımızın durumuna ilişkin olarak mevkidaşlarımla her zaman temas etmekte, yazılı ve sözlü girişimleri sürdürmekteyiz.

Keza, bu kabil cezaların hafifletilmesini teminen her düzeyde yazılı ve sözlü girişimlerimiz devam etmekte olup, keyfiyet Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve tarafımca da yakından izlenmektedir.

Vatandaşlarımızın bazı hallerde mahalli ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları ve bu konuda temsilciliklerimizin kendilerini yönlendirme ihtiyacında bulundukları görülmüştür. Bu itibarla, temsilciliklerimizce sözleşmeli hukuk danışmanları istihdam edilmesi kararlaştırılmış, uygulama 2001 yılında Almanya özelinde başlatılmış ve zamanla diğer temsilciliklerimize de yaygınlaştırılmıştır.

38 temsilcilikte mevzuatı bilen danışman görev yapıyor

Hizmetin sunulmasında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları yerlerdeki temsilciliklerimize öncelik verilmiştir. Hâlihazırda 38 temsilciliğimizde yerel mevzuatı bilen kişilerden sözleşmeli hukuk danışmam olarak faydalanılmaktadır.”