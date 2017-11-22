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600 yıllık Anadolu Kavağı çınarı ayağa kaldırıldı

İSTANBUL,(DHA) - BEYKOZ Anadolu Kavağı’nda doğal etkenler nedeniyle devrilen 600 yıllıkTarihi Midilli Ali Reis Çınarı,İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi tarafından yapılan bakım çalışmalarıyla tekrar ayağa kaldırıldı

22 Kasım 2017 18:54

İSTANBUL,(DHA) - BEYKOZ Anadolu Kavağı’nda doğal etkenler nedeniyle devrilen 600 yıllıkTarihi Midilli Ali Reis Çınarı,İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi tarafından yapılan bakım çalışmalarıyla tekrar ayağa kaldırıldı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Midilli Ali Reis Camii üzerine devrilerek bir kişinin yaralanmasına neden olan 600 yıllıkTarihi Midilli Ali Reis Çınarı, Beykoz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü Budama Şefliği tarafından yapılan kök besleme, budama ve kaldırma çalışmaları sayesinde yeniden ayağa kaldırıldı. Bakım onarım çalışmaları kapsamında tarihi çınar ağacı kaldırılarak, hendeğe oturtuldu.  Ağacın boyu kısaltıldı ve geçici demir destek sistemi takıldı. Kalıcı destek sistemi için ankraj ayaklarının yerleri açılarak, geçici destek sistemi kalıcı sistemlerle değiştirildi.

BEYKOZ BELEDİYESİ HASAR GÖREN CAMİ YERİNE MESCİD YAPTI

Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında tarihi çınarın devrilmesiyle bir bölümü yıkılan ve kullanılamaz hale gelen Midilli Ali Reis Camii yerine geçici prefabrik mescid yapımına başlandı. Kullanılamaz hale gelen camiinin ibadete kapatılması üzerine Beykoz Belediyesi, İslamağa Sokak’ta mescid yapım çalışması başlattı. İlçe sakinlerinin ibadet ederken mağdur olmamalarını sağlayacak çalışmanın bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

(FOTOĞRAF)

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