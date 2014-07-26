600 milyon iPhone tehlike altında!

Apple'ın kullanıcılarının veri güvenliğini sağlayamadığı iddiası tekrar gündemde. Bu kez sorun NSA ajanları değil, bizzat Apple'ın yaptığı bir hata. Güvenlik araştırmacısı Jonathan Zdziarski, 600 milyon adet iPhone'u etkileyen sorunun, cihazın kilidinin açılmasıyla başladığını iddia ediyor.

Jonathan Zdziarski'ye göre, iPhone'u yeniden başlattıktan sonra ekran kilidini açar açmaz cihazın şifreleme yetisi iptal oluyor ve kötü niyetli saldırganlar iPhone üzerindeki verilere kolayca ulaşabiliyor. Bu sorun cihaz tamamen kapatılana kadar devam ediyor. Jonathan Zdziarski'ye göre bu sorun iOS içine yerleştirilmiş bazı servislerden kaynaklanıyor ve araştırmacı bu servislerin oraya yanlışlıkla yerleştirilmediğini düşünüyor.

Apple ise bu iddiaları reddetti ve kullanıcıların izinleri olmaksızın kimsenin verilere erişemeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca hiçbir devlet kurumu veya istihbarat örgütü ile kullanıcı verilerini paylaşmadıklarını da açıklamaya ekledi.