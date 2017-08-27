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Spor

600 milyon dolarlık boks maçını Floyd Mayweather kazandı

Kemerin üzerinde 3 bin 360 elmas, 600 safir, 300 zümrüt ve 1.5 kilogram 24 ayar altın bulunuyor

27 Ağustos 2017 12:03

Dünya boks tarihinin önde gelen isimleri arasında yer alan Floyd Mayweather ve Conor McGregor karşı karşıya geldi.  Mayweather'ın kazandığı maçtan toplamda 600 milyon dolar (2,1 milyar lira) gelir bekleniyor.

Büyük merakla beklenen boks karşılaşması Las Vegas'ta gerçekleşti.TSİ Sabaha karşı 06.00'da başlaması beklenen karşılaşma, yayın sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle gecikmeli (07.15'te) başladı.

İlk 3 rauntta McGregor, rakibi üzerinde baskı kurmaya çalışırken, daha sabırlı gözüken taraf Mayweather'dı.  Mayweather, sonraki rauntlarda temposunu artırarak McGregor'a zor anlar yaşattı.

Son 3 raunda girilirken ringte üstünlüğü ele geçiren Mayweather galibiyete uzandı. 10. rauntta rakibinin gardını düşürmeyi başaran Mayweather, rakibini teknik nakavt ile mağlup etmeyi başardı.

Mayweather, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 50 maça çıkardı ve rekorun da sahibi oldu. 220'den fazla ülkede yayınlanan maç yaşattığı heyecan kadar elde edilecek gelirle de konuşulur hale geldi.

BBC'ye göre TV yayın hakları, reklamlar, sponsorluk hakları ve bilet satışlarıyla birlikte gecede 600 milyon Dolar (466 milyon Sterlin) gelir bekleniyor.  

Gecede Mayweather'ın yaklaşık 300 milyon Dolar, McGregor'un ise 100 milyon Dolar kazanması bekleniyor. Dev organizasyon bu rakamlarla birlikte 2015 yılında 'yüzyılın maçı' olarak adlandırılan Mayweather - Pacquiao maçını geride bırakmış olacak.

Boks maçında dünya şampiyonluğu unvanı olmasa da Dünya Boks Konseyi'nin dev maça hazırladığı kemer dikkatleri üzerine çekiyor.

'Money Belt' (para kemeri) adı verilen kemerin üzerinde 3 bin 360 elmas, 600 safir, 300 zümrüt ve 1.5 kilogram 24 ayar altın bulunuyor.

Mücadele öncesi tartıda yüz yüze gelen boksörler iddialı konuşmuştu. McGregor, rakibini 4 raunt içinde nakavt edeceğini söylerken. Floyd Mayweather ise maçın 12 raunt sürmeyeceğini belirtirken, nakavtın geleceği raundu tahmin etmekten kaçınmıştı.

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