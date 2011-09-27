600 engelli uzmanla çalışılacak

T24 - Beyazay Derneği tarafından yürütülen “ee-ticaret projesi” ile 600 engellinin e-ticaret eğitimi alarak sektöre kazandırılması hedefleniyor.



E-ticaret Türkiye’ de en hızlı büyüyen sektör. Özellikle 2010 yılında hızlı bir büyüme yaşandı e-ticaret de. Bunda özel alışveriş ve fırsat sitelerinin çok büyük etkisi var. Pazara inanılmaz bir ivme kazandırdılar. Bu büyüme de daha önce geri planda olan kobiler de, kolay sayılabilecek programlarla mağazalarını kurup online pazara dahil ettiler kendilerini.

Uzman açığını da gündeme gelmesinin ardından Türkiye Beyazay Derneği engelliler için bir e-ticaret eğitim projesi hazırlandı. Proje İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından destekleniyor. Amaç bu önemli pazar payında yüzü teknolojiye ve ekonomiye dönük engelli grubunun da yer almasını sağlamak. Proje, ofis programlarından ticaret yapmanın temel bilgilerine kadar tüm konuları içine alan sertifikalı bir uzman yetiştirme programı.





600 Girişimci Engelli Aranıyor

Projeden 10 ayda 600 engellinin faydalanması hedefleniyor. Engelli gruplarına çok önemli bir fırsat olarak sunulacak bu programa Eylül ayının son haftasında başlanıyor. 30’ ar kişilik sınıflardan oluşacak eğitim, her sınıf için haftada iki gün olmak üzere toplam 8 günde tamamlanacak. Proje e-ticaret ile ilgili tüm süreçlerin eğitimini ve e-ticaret uygulamasının tüm detaylarını kapsamakta. Bu programa katılanlar e-ticaret uzmanı olarak yeni bir kariyer hedefine sahip olabilecekleri gibi girişimci olmayı da tercih edebilirler. Ayrıca eğitim sonrasında 3 aylık destek hizmeti de verilecek. Her eğitim sınıfı için de doktor Murat Bilgili motivasyon ve özgüven konusunda kısa eğitimlerle destek verecek.





Nasıl Bir Eğitim ?

•Eğitimin amacı, sektörün açığı olan yetişmiş personel ihtiyacını karşılamaktır. Bu sebeple eğitim tamamen uygulamaya yöneliktir.

•Eğitmenlerimizin tamamı sektör içinde görevleri devam eden uzmanlardan oluşmaktadır.

•Eğitmenlerimiz, eğitim sonrasında kursiyerlerimizin iş yaşamında karşılaşacakları sorunlara yardımcı olacak, ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermeye devam edecektir.

•Bilgi kirliliğinden arındırılmış, tamamı uygulanabilir nitelikte olan eğitim programımıza göre, kursiyerlerimiz ister bireysel olarak, isterlerse çalıştıkları firmalarda rahatlıkla e-ticaret uzmanlığı alanında aktif olarak görev alabileceklerdir.

•Sınıf kontenjanları tek bir engel grubundan en fazla 30 kişiden oluşacaktır. Eğitim boyunca sınıf ortamında engel durumuna göre destek verecek çeşitli görsel- işitsel araçlar ve materyaller kullanılacaktır.





Kimler Katılmalı

•Görme, işitme ve bedensel engelliler,

•En az lise ve dengi bir okuldan mezun olanlar,

•Üniversite öğrencisi ya da yeni mezunlar,

•Kurumsal bir firmada bu konuda uzman olarak kariyer yapmak isteyenler,

•Profesyonel iş yaşamında olup mesleğini değiştirmek isteyenler,

•Profesyonel iş yaşamında olup ikinci bir iş olarak düşünenler,

•e-ticaret uzmanı olarak kendine profesyonel bir kariyer hedefleyenler,

•E-ticaret uzmanı olarak freelance danışmanlık yapmak isteyenler,

•e- fikri veya e-projesi olan ve hayata geçirmek isteyen girişimciler,

Katılımcılara daha güçlü destek sağlamak amacı ile eğitim programına paralel olarak, ortak E- Ticaret alışveriş platformu da oluşturulacak. Başarılı katılımcılara bu platformda uzman olarak çalışabilme veya kendi girişimciliğini gerçekleştirenlere aynı ortamda e-ticaret yapma fırsatı sunulacak.





