-60 YILLIK TAHT ÖZLEMİ LONDRA (A.A) - 20.04.2011 - Galler Prensi Charles'ın İngiltere kraliyet tahtını en uzun süredir bekleyen varisi olduğu açıklandı. Kraliyetin resmi konutu Clarence House'dan yapılan açıklamada, 62 yaşında olan Prens Charles'ın annesi Elizabeth'in 6 Şubat 1952 yılında, Charles 3 yaşındayken tahta çıktığı hatırlatıldı. Bir önceki rekorun Charles'ın büyük büyük dedesi Kral 7'nci Edward'a ait olduğuna dikkati çeken Clarence House, 7'nci Edward'ın 59 yıl, 2 ay ve 13 gün tahta çıkmak için beklediğini kaydetti. Ülkede tahtın birinci sıradaki varisi olan Charles'a, "Galler Prensi" unvanı ise 9 yaşındayken verildi. 84 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 4 yıl daha tahtta kalırsa ülkenin en uzun süreli görev yapmış monarkı olacak. İngiltere'de Kraliçe Victoria 63 yılla, en uzun süre tahtta kalan kişi unvanını taşıyor.