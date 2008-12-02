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Dünya

60 yıldır ordusu yok

Latin Amerika ülkesi Kosta Rika'da, milli ordunun lağvedilişinin 60. yıl dönümü dün törenle kutlandı.

02 Aralık 2008 02:00

Latin Amerika ülkesi Kosta Rika'da, milli ordunun lağvedilişinin 60. yıl dönümü dün törenle kutlandı.

Törende konuşan Meclis Başkanı Francisco Pacheco, "silahlı kuvvetlerin lağvedilişi, tarih kitaplarında ve tozlu raflarda kalmamalı; bu, kolektif bir hayat programı, bir değerler kılavuzuydu..." dedi.

Başkan Pacheco, "bugün kutladığımız bu bilgece karar alınmasaydı, geçmişimiz çatışmalar tarihinden başka bir şey olmayacaktı. Bu sayededir ki, ülkemiz kan ve gözyaşından kurtuldu. Ordunun kaldırılması, Kosta Rika için hayırlı olmuştur" diye konuştu.

Asilerin lideri "Don Pepe" lakaplı Jose Fifueres Ferrer, iç savaşın ardından devlet başkanı olduktan sonra orduyu güçlendirme yoluna gitmemiş, aksine 1 aralık 1948'de silahlı kuvvetleri lağvetmişti.

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