-60 yıldır babasının hediye ettiği bisiklete biniyor MUĞLA (A.A) - 26.09.2011 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Yargıtay Onursal Üyesi Hakkı Süha Terzibaşıoğlu, 60 yıldır babasının hediyesi olan bisiklete biniyor. Marmaris'te yaşayan, 1931'de Muğla'da doğan Terzibaşıoğlu, çocukluğunda bisikletle yakından ilgilendiğini belirterek, ''19 Mayıs 1949'da Muğla şehir stadyumunda düzenlenen bisiklet yarışına katılarak birinci olmuştum. Yarışa katılanlar vitessiz bisikletleriyle 30 tur atmışlardı. 1950'li yıllarda kullandığımız bisikletler vitessizdi ve bir yokuşu çıkmak adeta imkansızdı. Muğla'ya ilk vitesli İtalyan bisikleti dönemin valisi İbrahim Etem Akıncı'nın çocukları için getirilmişti'' dedi. Terzibaşıoğlu, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde hakim olarak göreve başladığını ifade ederek, ''1951'de babamın bana hediye olarak aldığı bisikleti hala kullanıyorum. Market alışverişlerine falan eski bisikletle gidiyorum. 60 yıl boyunca o vitessiz bisikleti kullandım. 1993'te vitesli bisikletle tanıştım. Babamın hediyesi olan bisiklet çok eskidiği için şehir içi gezilerde baba yadigarı bisikleti, bisiklet turlarında ise vitesli bisikletimi kullanmaya başladım'' diye konuştu. Evde 3 bisikleti olduğunu söyleyen Terzibaşıoğlu, şunları kaydetti: ''70 yıldır bisiklete biniyorum. Bisiklet hayatımın bir parçası oldu. 1960'lı yıllarda bisiklet sürücülerine sınavla trafik şube müdürlüklerince bisiklet ehliyeti verilirdi. Sınav ise bisikletle birkaç tur atılmasından ibaretti. Sınav komisyonu sizin bisiklet kullanabileceğinize kanaat getirirse ehliyeti alırdınız. Bisikletlerin de plakası vardı. Günümüzde de bisiklet kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapılmalı.'' Terzibaşıoğlu, bisikletini yaşadığı 2 katlı evin merdivenlerinden omzunda taşıyarak indirdiğini ve yaklaşık 1 saat süren bisiklet turunu tamamladıktan sonra aynı merdivenlerden çıkarak eve gittiğini belirterek, şunları söyledi: ''Meslek hayatımın 25 yılı hakimlik, 10 yılı Yargıtay üyeliği yaparak geçti. Bu sürenin 4 yılında ise Yargıtay üyeliği ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilliği görevini birlikte yaptım. Bisiklet, yoğun mahkeme stresi yaşadığım günlerde beni rahatlatan bir araç oldu. Mahkeme salonlarının yoğun stresini bisikletle atıyordum. Son olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinde görev yaptım. Ankara'da görev yaptığım dönemlerde, Ankara'nın civar ilçeleri ile Eymir Gölü'ne birkaç arkadaş bisiklet gezileri düzenlerdik. Ankara'da görev yaptığım süre boyunca yoğun mesaiye rağmen hafta içi 2 gün, hafta sonu 1 gün bisiklete binerdim. Bisiklet benim için arkadaş gibidir. Her sabah yarım saat-45 dakika kültürfizik yapıyorum. Son olarak Muğla'da düzenlenen Gökova Bisiklet Turu'na 21 vitesli bisikletimle katıldım.'' -Bisiklet aşkı kitap olacak- Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Bülent Savran, Terzibaşıoğlu'nun 70 yıldır süren bisiklet aşkını kaleme alacağı kitapta anlatacağını söyledi. Savran, ''Terzibaşıoğlu'nun bisiklete ilgisini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla biyografik bir yazı kaleme alacağım. Kitabımda Muğla'nın bir nevi bisiklet tarihini de kaleme alacağım. Kendisi derneğimizin de onursal üyesi. Bizlerle birlikte 2 defa pedal çevirdi. Bisikletin sadece bir spor olmayıp aynı zamandan bir ulaşım aracı olduğunu da kitabımda anlatacağım. 70 yıldır bisiklet kullanan bir insanın anılarının gelecek kuşaklara aktarılmasının bisikletin Türkiye'deki serüvenine de ışık tutacağına inanıyorum'' diye konuştu.