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60 yaşındaki kadın kömürlükte intihar etti

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 60 yaşındaki Gülkız Şahin, evinin kömürlüğünde kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi

30 Kasım 2017 20:36

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 60 yaşındaki Gülkız Şahin, evinin kömürlüğünde kendini tavana iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, merkez Kocasinan ilçesi, Saraybosna Mahallesi Özpoyraz Sokak\'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Gülkız Şahin, eşi Mehmet pazara gidince, yaşadıkları tek katlı evin kömürlüğüne indi. Şahin, kömürlüğün tavanına bağladığı iple kendini astı. Bir süre sonra pazardan dönen Mehmet Şahin, kömürlüğe odun almak için indiğinde, eşinin cesediyle karşılaştı, polise haber verdi.
Psikolojik sorunları olduğu, daha önce de ilaç içerek intihara kalkıştığı belirtilen Gülkız Şahin\'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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