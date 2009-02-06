60 yaşında ikiz doğurdu

Hint asıllı 60 yaşındaki Kanadalı bir kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu.



CBC kanalının haberinde, Hindistan'da tüp bebek tedavisi gören kadının, Calgary kentindeki bir hastanede sezaryenle doğum yaptığı ve prematüre bebeklerin 7 hafta erken doğduğu belirtildi.



Bebeklerden birinin solunum cihazına bağlanmasına karşın, her iki bebeğin de durumunun iyi olduğu kaydedildi.



Kilo alana ve nefes alıp vermeleri düzene girene dek bebeklerin hastanede tutulacakları ifade edildi.



Yaşı nedeniyle Kanada'da tüp bebek yöntemi uygulaması reddedilen kadının, daha önce 3 kez düşük yaptığı bildirildi.