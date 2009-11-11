'60 yaş üstünü sabun yapalım'

Adana'da at ve eşek etinin 'şifa' niyetine yenilmesini öneren ve tepki çeken bu sözleri nedeniyle MHP grup sözcülüğü görevinden alınan Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili MHP'li Mustafa Tuncel, bu kez belediyedeki bazı kıdemli bürokratları 'miadı dolmuş' olarak niteledi.



Önceki bir toplantıda, "Kalp hastası, damar sisteminde bozukluk olanlara, at ve eşek eti yemeyi tavsiye ediyorum" sözlerinin ardından MHP grup sözcülüğü görevinden alınan Mustafa Tuncel, bugün yönettiği Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi'ndeki kıdemli bürokratlarını hedef aldı.



Tuncel, CHP'li üye Halil Tüm'ün stratejik planla ilgili konuşmasında belediyede teknolojinin yeteri kadar kullanılmadığına ilişkin eleştirilerini, "Büyükşehir belediyemiz teknoloji özürlü" sözleriyle destekledi.



Kendisinin yerine MHP grup sözcülüğüne getirilen, aynı zamanda MHP'li Başkan Aytaç Durak'ın başdanışmanı olarak görev yapan Zihni Aldırmaz, Genel Sekreter Hasan Gülşen ve Yazı İşleri Daire Başkanı Kaşif Barut'un ismini vererek eleştirilerini sürdüren Tuncel, "Devir artık bilgi çağı. Ama bu bilgi çağından habersiz insanlar belediyeyi yönetirse netice böyle olur. Çağın artık bilgi çağı olduğunu bilen iyi bir genel sekretere ihtiyacımız var. Hasan Gülşen şimdi hastalanmış. Ahım tutmuştur. Ama güllerle geçmiş olsun ziyaretine gittim, moral verdim. Bu defa herhalde çok beklemeyeceğiz. Bir genel sekreter bulmamız lazım. Bence miadı dolmuştur, kendi ne der bilemem" diye konuştu.



Tuncel'in bu sözlerine sert tepki MHP Grup Sözcüsü Zihni Aldırmaz'dan geldi. Aldırmaz, "Mesleğinde uzun yıllar emek vermiş kişilere 'miadı dolmuş' diyemezsiniz. Kaldı ki teknik elemanların en verimli yılları 55 yaşından sonradır" dedi.



Partilisi Aldırmaz'ın sözlerine katılmayan 62 yaşındaki Tuncel, "Bana kalsa 60 yaşını geçmiş adamların hepsini sabun yaptırırım. Özellikle kilolanmışsa... Memlekete millete daha faydalı olur. Sık sık ellerini yıkayanlar da domuz gribine yakalanmazlar. En iyi insan yağından sabun olur" sözleriyle karşılık verdi.



Tuncel'in bu sözleri bazı Meclis üyelerini güldürdü.