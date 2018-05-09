 60 ÜLKENİN POSTA İDARESİ VE CEO'LARI TÜRKİYE'DE BULUŞTU

Haber: İSTANBUL DHA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye\'nin gelecekte dünya ekonomileri arasında ilk 10 ülke arasında yer almayı hedeflediğini belirtti

Dünya Posta Birliği (UPU) Dünya CEO Forum\'u 2018 yılı toplantısını İstanbul\'da gerçekleştirdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın da açılışına katıldığı forumda dünyanın yaklaşık 60 ülkesinden posta idaresi CEO\'ları ve birçok çalışanı ağırlandı. Geçtiğimiz yıl Moskova\'da düzenlenen 2.UPU Dünya CEO Forum\'unun 3\'üncüsüne Türkiye ev sahipliği yaparken yarın da devam edecek olan forumun açılışında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın yanı sıra, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ve UPU Genel Sekreteri Bishar A. Hussein de konuşmalar yaptı.

BAKAN ARSLAN: \"TÜRKİYE İLK 10 ÜLKE ARASINDA YER ALMAYI HEDEFLİYOR\"

Postada dijitalleşme, ideal posta portföyü, lojistik tedarik zinciri gibi konuların da ele alındığı toplantının açılışında konuşan Bakan Arslan, Türkiye\'nin gelecekte dünya ekonomileri arasında ilk 10 ülke arasında yer almayı hedeflediğini belirtti ve \"Bu hedefe de bilim, teknoloji, dijitalleşme çalışmalarının başarılı sonuçlarının ekonomimize yapacağı katkı ile ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle tüm dünya ülkeleri olarak dijitalleşmenin ve e-ticaretin bugünkü durumunu ve geleceğini masaya yatırmak, bu alanı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda beraber fikir üretmek durumundayız. İnanıyorum ki bu forum sayesinde sektörün çok değerli temsilcileri ile hem birlikteliğimiz, hem de yapılması gerekenler konusunda önemli kazanımlar elde edilecektir\" dedi.

\"TÜRKİYE 3 KITA ARASINDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA SAHİP KÖPRÜ KONUMUNDA\"

Toplantıda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak yapılanlar konusunda da bilgi veren bakan Ahmet Arslan şunları söyledi: \"Türkiye Asya ile Avrupa arasında, Balkanlar ile Kafkaslar arasında, Kafkaslar ile Ortadoğu arasında ve Afrika kıtası arasında köprü konumunda coğrafi bir yere sahiptir. Ancak biz bu coğrafi konumumuzu avantaja çevirmek için ulaştırma koridorlarının hepsinin birbirini tamamlayacak şekilde yapılmasına gayret gösteriyoruz. Sebebi ise şu, bulunduğumuz yerden 3 ile 3,5 saatlik bir uçuş süresiyle 60 ülkeye erişebilme şansımız var. Bu büyük bir avantaj ve yine 3 saatlik uçuşla erişebildiğimiz insan sayısı yaklaşık 1,5 milyar. Bu 1,5 milyar insanın yaşadığı ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılası 35 trilyon dolar. İşte bu 1,5 milyar insana erişmek, bu 1,5 milyardan kaynaklı gayri safi yurtiçi hasılanın olduğu yerdeki ticaretten pay alabilme adına ulaştırma koridorlarını yapıyoruz. Biliyoruz ki posta idareleri, e-ticaret konusunda da ne kadar ileriye giderlerse gitsinler, ne kadar güzel işbirlikleri yaparlarsa yapsınlar sonuçta bu bir lojistik meselesi. Sattığınız ürünü de hedef pazarlara ulaştırmak istediğiniz hammaddeyi de mamul maddeyi de taşımak zorundasınız. Bu nedenle biz ulaştırma koridorlarına çok önem veriyoruz. Avrupa ile Asya arasında, Londra ile Pekin arasında taşımacılık yapılırken Kuzey Koridor dediğimiz Çin\'den Rusya üzerinden Avrupa\'ya giden bir koridor var. Ancak Türkiye 3 kıta arasında bu kadar önemli bir noktaya köprü konumundayken işte bu avantajdan yararlanarak uluslararası taşıma koridorları anlamında orta koridoru güçlendirmek, orta koridorun tercih edilebilir hale gelmesini sağlamamız gerekiyor.\"

\"SEKTÖRÜMÜZÜ FARKLI BİR BOYUTA GETİRECEĞİZ\"

Sektörün önemli bir değişim sürecinden geçtiğini belirten PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bozgeyik, \"Uzun yıllardır beklenen, özlenen değişim sizlerin elinde tarihi anlarını yaşamakta. İstanbul Kongresi\'nde aldığımız kararları bütün ülkelerimizin tam desteği ile hızlı bir şekilde yürütürken önümüzdeki dönemdeki yapılacak ara kongrede son noktayı koyarak sektörümüzü çok daha farklı bir boyuta getireceğiz. Bugün, yarın burada sizlerin derin düşünceleri, değerli fikirleriyle yoğurulacak olan bu hamurumuz inşallah memleketimize, insanlığımıza ve sektörümüze hayırlar getirecek.\"

Görüntü Dökümü:

-Bakan Arslan\'ın konuşması

-Toplantıdan görüntü

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09.05.2018 - 15.53 Haber Kodu : 180509121