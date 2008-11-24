60 müteahhide çete davası

Diyarbakır başta olmak üzere bir çok ilde 'kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları' iddiasıyla 60 müteahhit hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' suçlamasıyla, çete suçlarına bakan Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Haklarında 25 yıla kadar hapis istenen 4'ü tutuklu 60 sanık arasında kapatılan Fazilet Partisi eski Diyarbakır İl Başkanı ve Bağlar İlçesi Belediye Başkan adayı Ali Elbey ile kapatılan Refah Partisi eski Diyarbakır Milletvekili Ferit Bora'nın oğlu Suat Bora da bulunuyor. İddianamedeki telefon konuşmalarında AKP Diyarbakır milletvekili Kudbettin Arzu'nun adı da geçiyor.



Kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin ihbar üzerine Diyarbakır'da 11 ay önce başlatılan soruşturmada, bu ilin yanı sıra İstanbul, Konya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa, Şırnak ve Batman'da son 3 yılda faaliyet gösteren bir grup müteahhidin 'çıkar amaçlı organize suç örgütü' kurduğu, anlaşma, tehdit ve şantajla ihaleleri istedikleri gibi yönlendirdikleri saptandı.



Teknik takip ve yapılan baskınlarda ele geçirilen delillerle ihalelere fesat karıştırdıkları tek tek belirlenen sanıklardan suç örgütünün lideri olmakla suçlanan müteahhit Mehmet Işıklı ve Veysi Gönder ile Müjdat Dağ ve Bayram Işıklı tutuklandı. Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 4'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına 28 Kasım'da başlanacak.



"AKP'Lİ KUDBETTİN ARZU'YU ARA"



İddianamede örgüt liderlerinden olmakla suçlanan tutuklu sanık Veysi Gönder'in, sanıklardan Şahap Akçadağ ile yaptığı telefon konuşmasında, AKP Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu'nun da adı geçti. Veysi Gönder'in bu telefon konuşması şöyle:



"Beni dinle, telefonda görüştük yanıma geldi. Dedim abi listeyi alırsam müteahhitlerle görüşür hallederim. Konuşalım anlaşalım, aramızda şahit de var. Dedim ki yüzde 50, yüzde 50. Tamam beraberiz dedi, Kutbettin Arzu'yu aradık, gittik yazıhanesine. Bu işte senin parmağın var mı dedim. Yok dedi. Başka bir adamı aradım, yani hepsini hallettim. Zaten biz yeterlilik almışız, birinci sensin, ikinci benim. 15 puan fark var. 15 puan 1 trilyondur. 27 atsa iş bizdedir. Ya düşün yani sen kırımını niye 47 kırıyorsun? Ben ona dedim yüzde 30'un üzerinde kırmam. Ben sana komisyon başkanı Beşir Yılmaz'ın telefonunu vereyim. Kubbettin Arzu'yu ara. Onlar komisyon başkanıydılar. Keşfi hazırlayan insanlardır. Bak Karadeniz 42 milyon Karayolları ödüyor, sana veriyor 20 milyon. 22 milyon zarar var orada. 3 trilyon bazalt taşın döşemesi tutuyor. Kirve 600- 700 milyar zarardayım, yemin ederim 1 trilyon zararın var."



"KALEŞ KOYACAĞIZ"



İddianamede sanıklardan Muhittin Emin Temoçin'in örgüt liderlerinden Mehmet Işıklı ile yaptığı telefon görüşmesinde, iddianamede mağdur olarak adları geçen İstanbul Kağıthane'de oturan Yüksel Fırat A. ve Murat A. kardeşlerin nasıl tehdit edildiği anlatıldı. Emin Temoçin'in, örgüt lideri Mehmet Işıklı ile bu konuda yaptığı telefon görüşmesi şöyle:



"Yarın sabah ordasın. Kağıthane ihalesi için. Bingöllü Kemal beni aradı, abi seni arayacak dedi. Dedim oğlum size iş yok. Bu işe benimle Akif Özçelik girdik. Siz o paramızı niye vermediniz. Abi onun dosyası hazır ona sallayacağız, kaleş koyacağız, Kağıthane'de yapıştıracağız. Kim için alıyor şerefsiz..."



İDDİANAMEDEKİ İHALELER



Sanıklar hakkında hazırlanan 138 sayfalık iddianamede bazı ihalelerle ilgili şu ifadelere yer verildi:



* İstanbul Üniversitesi'ndeki ihale: Örgüt lideri olan Mehmet Yusufoğulları İnşaat Şirketi sahibi Mehmet Işıklı ve Gürsoy İnşaat yetkilisi sanık Erol Gürsoy, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin teşrifat ve onarım işleri ihalesini almak için 'Çıkma parası' adı altında Metin adlı kişiyi aracı kullanarak para dağıttı. İhaleye katılacak bazı müteahhitler aralarında anlaşıp para alarak çekildi.



* İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin çatı yenileme ve anfi girişi düzenlemesi yapım ihalesi sürecinde, örgüt lideri Mehmet Işıklı, ihale şartnamesi almadan 'çıkma parası' aldı. Kimlikleri tespit edilemeyen Mustafa ve Turgut isimli kişiler 'çıkma parası' dağıttı.



* İstanbul Üniversitesi Spor Salonu ve genel onarım ihalesini kazanmak için Engin Yıldırım, Mehmet Işıklı'ya 'çıkma parası' verip ihaleden çekilmesini sağladığı. Ancak Işıklı bu parayı yetersiz buldu ve arabulucu kullanarak bir miktar daha para aldı.



* İstanbul Esenyurt Belediyesi'nin imar yollarının yapılması İhalesi ile ilgili Taylan İnşaat yetkilisi Necmettin Dursun, Mehmet Işıklı, Bayram Işıklı ve Muhittin Emin Temoçin birlikte hareket ederek, ihaleyi kazanan firma yetkilisi Erhan Erdağı'ndan ihaleden çekilme karşılığında 'çıkma parası' aldı. Esenyurt Belediyesi Şehir Parkı yapımı ihalesinde de Mehmet Işıklı, 'çıkma parası' aldı.



* Vakıflar'ın açtığı İstanbul Fatih Bala Süleyman Ağa Camii ve Tekirdağ'daki Rüstem Paşa Camii onarımı ihalelerinde örgüt lideri Mehmet Işıklı ile Veysel Gökel 'çıkma parası' aldı.



* İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethane ve ofis tadilatları ihalesinde örgüt lideri Mehmet Işıklı ile Veysel Gökel, şartname almadıkları halde ihaleyi almak isteyen şirket yetkilisiyle telefonda görüşerek ihaleye girmeme karşılığında 'çıkma parası' istedi. Şartname almadan menfaat sağlamak isteyen Işıklı ve Gökel'e para vermeyen şirket, şartname alan diğer şirketlere 'çıkma parası' dağıttı.



* İstanbul Fatih Belediyesi'nin çevre düzenlemesi ve yol ihalesinde Mehmet Işıklı ve ortağı Müjdat Dağ kendileri şartname almadıkları halde ihaleyi kazanan firmadan 'çıkma parası' alarak ihaleye katılmak isteyen 8 firmayı ihaleden vazgeçirmeye çalıştı.



* İstanbul Kağıthane Belediyesi yol ve kaldırım ihalesinde Mehmet Işıklı ile Veysi Gönder, teklif bile vermeden anlaşarak ihaleyi kazanan firmadan 'çıkma parası' aldı.



* Balıkesir'de park ve bahçelerin düzenlenmesi ve bakımıyla belediye hizmet binası ihaleleriyle ilgili Mehmet Işıklı, ihaleye giren bir şirketin yetkilisine telefonda bir yakınını gönderip kendisini vurduracağı tehdidinde bulundu. Mehmet Işıklı ile Veysel Gökel'e 'çıkma parası' ödeyen şirket ihaleyi kazandı.



* Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde 500 yataklı hastane ihalesinde sanıklardan Necmettin Dursun, örgüt lideri Mehmet Işıklı'yı telefonla arayıp, "Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden ihale şartnamesi al. İhale aşamasında ben diğer firmalarla arabuluculuk yaparım. Çıkma parası almak için yardımcı olurum" dedi. Mehmet Işıklı, Necmettin Dursun ve Veysel Gökel, ihaleyi kazanan şirketten 'çıkma parası' aldı.



* Batman'da Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve 400 kişilik yurt binası inşaatı ihalesini aralarında ortaklık kurarak kazanan şirketlerden örgüt lideri Mehmet Işıklı ihaleden çekileceğini söyleyerek para istedi. Bu şirketler de Işıklı ile anlaşıp 'çıkma parası' vererek ihaleyi kazandı.



* Konya'da 250 yataklı Numune Hastanesi ek bina ikmal inşaatı ihalesinde Mehmet Işıklı, Veysel Gökel ve Ortay Temoçin aralarında anlaşarak birlikte hareket etti. Bu kişiler 'çıkma parası' aldıkları şirketin ihaleyi kazanmasını sağladı.



* Ankara'da yapılan Siverek İlçesi içme suyu ihalesinde yine Mehmet Işıklı, diğer sanıklar Veysi Gönder, Bozo lakabıyla tanınan Abdurrezzak Ensarioğlu, Şahap Akçadağ ile telefon görüşmesi yaptı, ihaleye giren şirketten menfaat temin etmeye çalıştı.



* Şırnak'ta 150 yataklı hastane inşaatı ihalesinde sanıklar Veysi Gönder ile Şahap Akçadağ, anlaşarak ihaleyi kazandırdıkları şirketten 'çıkma parası' aldı.





