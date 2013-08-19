60 milyon ışık yılı uzaklıkta, 6 milyon derecelik gaz bulutu keşfedildi

Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 60 milyon ışık yılı uzaklığındaki bir galakside 6 milyon derece sıcaklıkta bir gaz bulutu keşfetti.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Chandra X Işını Gözlemevi uydusunu kullanan bilim adamları tarafından keşfedilen gaz bulutunun, bir cüce galaksinin çok daha büyük bir galaksi ile çarpışması sonucu ortaya çıktığı sanılıyor.



Cüce galaksi ile spiral galaksi arasındaki çarpışmanın Dünya'daki ses patlamalarına benzer bir ses dalgasına yol açtığını belirten bilim adamları, bu dalganın da yaklaşık 6 milyon derece sıcaklığında bir gaz bulutu oluşturduğunu söyledi.



Dünya'dan 60 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Eridanus takımyıldızı içinde yer alan NGC 1232 galaksisindeki sıcak hava bulutunun, cüce galaksinin devinimi nedeniyle kuyruklu yıldıza benzer bir şekli olduğu belirlendi.



Hava bulutunun, Güneş'ten 1 milyon kat büyüklüğünde bir kütleye sahip olduğu tahmin ediliyor.



"Astrophysical Journal" dergisinde yayımlanan keşfin, insanoğlu için evrendeki en büyük gizemlerden biri olan galaksilerin oluşumuna ışık tutması bekleniyor.