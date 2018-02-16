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60 milyon dolandırıcılık yapan şebekeye eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara vermiş veya devam etmekte olan küçük sermayeli şirketleri satın alarak yaklaşık 60 milyon lira dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon s

16 Şubat 2018 15:16

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara vermiş veya devam etmekte olan küçük sermayeli şirketleri satın alarak yaklaşık 60 milyon lira dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu 25 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara vermiş veya devam etmekte olan küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık yapan bir şebeke ile ilgili çalışma başlattıldı. Yapılan çalışmalarda, küçük ölçekli il ve ilçe merkezlerinde faaliyete yürütüp sahte fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla ihracat ve ithalat yapmış gibi göstermek suretiyle paravan şirketler üzerinden yaklaşık 60 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.  Ekipler, bunun üzerine 25 şüpheliyi tespit ederek operasyon düzenledi.
Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu suç şebekesine yönelik Elazığ il merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay\'ın aralarında bulunduğu toplam 12 ilde belirlenen adreslere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Emniyetteki işlemleri sürüyor.

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