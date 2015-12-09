60 lira günlükle çalışan işçi bulduğu defineyi teslim etti: Tarih bilen, devlete sahip çıkar; gözü aç olan saldırır

İzmir'İn Tire ilçesindeki tarihi Kutu Han'ın restorasyonunda 60 lira yevmiyeyle çalışan 50 yaşındaki Mehmet Yazar, kazı sırasında 18. ve 19. yüzyıllara ait toplam bin 16 altın ve gümüş sikkeyi bulup yetkililere teslim etti. "Tarih bilen, devlete sahip çıkar; gözü aç olan saldırır" diyen Yazar, "Altınlar devletimize kalsa, bize bir şey verilmese bile olur. Benim kazandığım bana yetiyor" açıklamasını yaptı.

Radikal'in haberine göre, 15 Kasım'da Kutu Han'da kırık bir çömlek bulundu. Restorasyon çalışmaları sırasında bir dükkanın duvarında bulunan çömleğin içinden 1700 ve 1800'lü yıllara ait, değeri henüz bilinmeyen altın sikkeler çıktı.



Tire Müzesi'nde korumaya alınan define karşılığında kimin hak sahibi olacağına ilişkin görüş Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan beklenirken, altınları bulan kişinin bir şirkette günlük 60 lira yevmiyeyle çalıştığı ve defineyi "elini bile sürmeden" yetkililere teslim ettiği belirlendi.

"Biz her gün altın görüyoruz, içimiz altın, bir altın bizi bozar mı?"

Belediyenin restorasyon işini ihaleyle alan şirketin işçilerinden 2 çocuk babası 50 yaşındaki Mehmet Yazar, hanın restorasyonunda kazmayla çalıştığı sırada önüne bir kaya düştüğünü, arkasında bir küp gördüğünü belirterek, yetkililere haber verdiğini, küpün içindeki altınların sayıldığını ve teslim edildiğini vurguladı.

Olayı öğrenenlerden bazılarının kendisiyle ve o an orada bulunan 3 işçi arkadaşıyla dalga geçildiğini söyleyen Mehmet Yazar, şöyle konuştu:

"Biz her gün altın görüyoruz, içimiz altın, bir altın bizi bozar mı? Bizimle dalga geçiyorlar, 'altınları niye verdiniz?' diye soruyorlar. Ben çok iyi yaptım. Siz içerideki mistik kokuyu biliyor musunuz, tarihi bilenler devletine sahip çıkarlar. Gözü aç olan ise saldırır. Gelin bir gün bizimle çalışın, ortamımızı görün. Herkesin gönlü zengin olsun. Kişisel olarak değil ama arkadaşlarımla beraber kaymakamlığa başvuracağız. Altını ben bulsam da tek başıma ne yapacağım altını? Hepimiz aynı parayı alacağız. Ben definecilere şaşırıyorum. Devlet size hakkınızı zaten verir."

Devletin, altın değerinin karşılığı olarak bulanlara yüzde 40-60 pay verdiğini duyduğunu da söyleyen Yazar, "Biz burada aylığımızı alıyoruz zaten. Altınlar devletimize kalsa, bize bir şey verilmese bile olur. Benim kazandığım bana yetiyor" diye konuştu.

Definenin maddi değerini

Kültür Bakanlığı belirleyecek

Tire Kaymakamı Mehmet Demirezer de tarihi Kutu Han'da bir süredir restorasyon çalışmasının sürdüğünü ifade etti. Kazı yapan ekibin bulduğu çömleğin içindeki binden fazla sikkenin tespitinin yapıldığını ve müzeye teslim edildiğini kaydeden Demirezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da durumun rapor ile iletildiğini belirtti.

Definenin maddi değerinin de bakanlık uzmanlarınca yapılacağına dikkati çeken Demirezer, şu bilgileri verdi:

"Belediye, hanın mirasçılarından çalışma yapmak için izin almış. Hanın da 50'nin üzerinde gerçek kişi olan mirasçısı var. Restorasyon işçiliği belediye aracılığıyla yürütülüyor. Hanın da sahipleri var. Son 6 padişah dönemine isabet eden bu varlıklarda hak sahipliği iddia edilebiliyor. Bulanlar bunlar üzerinde hak sahipliği iddia edebiliyorlar. Daha önceki dönemlere aitse doğrudan devletin kabul ediliyor. Sahiplik nasıl tespit edilecek? Biz Müze Müdürlüğü ile bir sonuca varamadık. Bakanlık gerekli tespiti yapacak diye düşünüyoruz."

Mehmet Demirezer, kimsenin "taşı toprağı altın Tire'de biz de kazı yapalım" diye düşünmemesi gerektiğini, devletin kolluk güçleriyle ilçede denetimlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

502 adet Fransız altını, 288 Osmanlı altını ve 226 Osmanlı gümüşü

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ise belediyenin hanı 29 yıllığına kiraladığını belirterek, "Han sahiplerinin sahiplik için girişimde bulunduğunu biliyoruz. Biz de yasa ve yönetmelikler ne derse kabulleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Tire Müze Müdürlüğü'nün tespitine göre çömlek içinde 502 adet 24 ayar Fransız altını, 288 Osmanlı altını ve 226 Osmanlı gümüşünden oluşan sikke bulunuyor.

Altın ve gümüş sikkelerinin, Osmanlı padişahlarından 3. Mustafa, 1. Abdülhamid, 3. Selim, 2. Mahmud ve Abdülmecid dönemlerine ait olduğu biliniyor.