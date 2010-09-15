60 dakika kalbi duran çocuk, tekrar hayata döndü

T24- ABD'de dondurucu soğukluktaki bir nehre düşen iki yaşındaki Gore Otteson'un kalbi neredeyse durdu ama 60 dakika sonra yeniden normal olarak çalışmaya başladı.



Mucizevi olay, ABD’nin en soğuk yerlerinden Colorado Gunnison’da yaşandı. Ailesiyle tatildeyken ortadan kaybolan çocuğun, bulunduğunda 25 dakikadır suyun altında olduğu tahmin ediliyor. Emekli ortopedik cerrah babası ve hemşire olan kuzeni ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gore, helikopterle çocuk hastanesine kaldırıldı. Doktorlar sudan çıkarıldıktan sonra hayata döndürülmeye çalışılan çocuğun hayatta kalma şansının yüzde 1’den az olduğunu söylemişti. Ancak şaşırtıcı bir şekilde çocuk hayatta kaldı, üstelik herhangi bir sağlık problemi olmaksızın...



Yunus refleksi



Doktorlar, Gore Otteson’un suyun altında bu kadar uzun süre hayatta kalmasını sağlayanın, foklar ve yunuslar gibi memelilerde bulunan bir refleks olabileceği yorumunu yapıyor. Uzmanlara göre soğuk su, kalp atışlarının yavaşlamasına, özellikle çocuklarda bir tür kış uykusuna yol açıyor.



