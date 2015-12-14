60 bin CHP’li kâğıt üstünde AKP’li

Aralarında belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin de bulunduğu 60 bin CHP’linin başvuruları olmamasına karşın AKP’ye üye yapıldığını saptayan CHP, birden fazla siyasi partiye üye olan kişilerin tek bir dilekçeyle ilçe seçim kuruluna başvurarak tercihini belirlemesinin önünü açan ve gerçek dışı üye yapılan kişilere verilecek cezanın artırılmasını sağlayan bir yasa teklifi hazırladı.

Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre; hükümetin Seçim Yasası’nın değiştirilmesini gündeme getirmesinin ardından CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Gerekçede, çifte üyelik sorununun öncelikle sehven olduğunun düşünüldüğü ancak ilerleyen zamanda sayının artışıyla kasıt olabileceği fikrinin oluştuğu belirtildi. Gerekçede kafaları karıştıran üye artışlarıyla ilgili “Bahsi geçen kişiler içinde belediye başkanlarının, il, ilçe başkanları ve yöneticilerinin olması, sorunu farklı bir boyuta da taşımıştır. Herhangi bir siyasi partinin ilçe başkanının, il başkanının ya da yöneticilerinin üyeliğinin düşmesi hukuken başka sorunlara da neden olabilmektedir” dendi.