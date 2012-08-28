60 aylıklar için sek sek ve 7 taş müfredatta

Talim ve Terbiye Kurulu 4+4+4 sistemine göre müfredat hazırladı. 60 aylıkları okula alıştırmak amacıyla ilk 3.5 ayda kes-yapıştır, sek sek ve 7 taş gibi oyunlar müfredata alındı.

Hazırlanan yeni müfredat ilk olarak 1.sınıflara uygulanacak. 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ise bu yıl eski müfredata göre eğitim görecek. Müfredatta, okula başlama yaşının 60 aya çekilmesinden dolayı birinci sınıflar için 14 hafta sürecek özel bir paket hazırlandı. Hazırlanan paketin amacı ise, birinci sınıfları okuma yazmaya hazırlamak ve okula uyumlarını da kolaylaştırmak. Buna göre, paketin içerisinde yer alan kitaplarda çıkartmalar ve kesip yapıştırmaya uygun sayfalar olacak.

Sek sek ve 7 taş

Vatan gazetesinin haberine göre, çocukların ilgisini çekebilmek için de oyun kartları kullanılacak. Kartlarla öğrencilere “7 taş, sek sek” gibi geleneksel oyunların öğretilmesi amaçlanıyor. Birinci sınıflarda ayrıca hayat bilgisi, matematik gibi akademik dersler de yer alacak.

'Okuma yazma nisanda başlayacak

Okuma yazma çalışmalarına ise nisan ayında başlanacak. Yeni müfredatta sisteme yeni giren seçmeli dersler de olacak. Beşinci sınıflara sunulacak 15 seçmeli dersten 11’i yeni ve müfredatı hazırlandı. Bir kısmının müfredatı ise 17 Eylül’e kadar tamamlanacak. Yeni müfredatta bazı derslerin kitabı olurken, bazılarının ise olmayacak. Ders kitabı olmayan dersler içerisinde drama, yazarlık ve yazma becerileri, zeka oyunları gibi dersler bulunuyor. Bu yıl sisteme dahil olan derslerden “Hz. Peygamber’in Hayatı”‘nın da müfredatı tamamlandı. Yapılan bir değişiklikle dersin adı değişti ve “Hz. Muhammed’in Hayatı” oldu. Ancak bu dersin de müfredatı tamamlanan Kuran-ı Kerim dersinin de kitabı olmayacak. İki ders için de öğretmenlere çeşitli eğitim materyalleri önerilecek.



Yeni müfredatı değerlendiren Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Cem Gülan, “Yeni müfredata göre ilk 3 ay psikomotor gelişime ağırlık verilecek. Ayrıca okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılacak. Oyun ve egzersiz olacak. Okumaya ise nisan ayında başlanacak” dedi.

Müfredat da hazırlıksız

Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız da, yeni müfredatın son derece hazırlıksız bir şekilde yapıldığını belirterek şunları söyledi:”60 ve 81 ayındaki çocuklar aynı sınıfları dolduracak. 6 buçuk yaşındaki çocukla 5 yaşındaki çocuk aynı sınıfta olacak. Böyle bir durumda hazırlanan müfredat da hazırlıksız. Çocuklar bir süre sonra kendi aralarında yarışmak zorunda kalacaklar.”