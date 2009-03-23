6 yıllık polis intihar etti

Denizli'nin Tavas İlçesi'nde, 6 yıllık polis memuru 31 yaşındaki Ahmet Saykılı, evinde beylik tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı.



2 yıldır Tavas Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Aydınlı polis memuru Ahmet Saykılı, sabah nöbetini bitirdikten sonra Samanlık Mahallesi Öncü Sokak Şarbak Apartmanı'nın birinci katındaki evine gitti. Tavas'ta yaşayan Fatma Çükün'le nişanlı olduğu ve evlilik planları yaptığı belirtilen polis memurunun evinden bugün saat 14.30 sıralarında silah sesi geldiğini duyan komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yalnız yaşayan meslektaşlarından yanıt alamayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Polis memuru Saykılı'yı, meslektaşları kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan ilk incelemede Saykılı'nın beylik tabancasıyla başına bir el ateş ederek canına kıydığı belirlendi. Polis, herhangi bir not bırakmayan meslektaşlarının, intihar nedeninin araştırıldığını belirtti.



Kendi halinde, kötü alışkanlığı olmayan ve etrafında sevilen bir polis memuru olduğu kaydedilen Saykılı'nın, kefil olduğu bir arkadaşının 30 bin TL'lik banka kredisi nedeniyle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.

