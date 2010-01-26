6 yıllık dava bitti.

T24- KKTC'de eski Rum mülküne konut inşa ettikleri gerekçesiyle haklarında açılan davayı kaybeden Orams çifti, evlerini boşaltmaya başladı.























KKTC'de eski Rum malı üzerine konut inşa ettikleri gerekçesiyle, mülkün eski sahibi tarafından haklarında dava açılan İngiliz Linda ve David Orams çifti, İngiltere İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda evlerini boşaltıyor.



Çok üzgün olduğunu belirten Linda Orams, davayı Lordlar Kamarası olarak bilinen yüksek mahkemeye götürmek için avukatlarıyla temas halinde olduklarını söyledi. Bu arada KKTC davaya konu olan evin yıkılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.



Eşyalarını toplarkeni komşularının yardım ettiği Orams’lar, adayı terkedene kadar bölgedeki İngilizlere konuk olacak.

















Emeklilik günlerini geçirmek için tüm varlıklarını davaya konu olan eve yatırdıklarını söyleyen Linda Orams, sonuçtan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.



Davayı Lordlar Kamarası olarak bilinen yüksek mahkemeye götürmek için avukatları ile temas içerisinde olduklarını söyleyen Linda Orams, bu konuda avukatlarından haber beklediklerini söyledi.



Rumların Girne’de villa aldıkları gerekçesiyle dava açtıkları İngiliz Linda ve David Orams’ın soyadlarıyla anılan dava, 2004 yılında başlamış ve 6 yıl sürmüştü.



Rum mahkemesi Orams'ları, 1974 öncesi Meletis Apostolides adlı Rum’a ait arsa üzerindeki evi yıkma, arsayı iade etme ve 45 bin Euro da tazminat ödemeye mahkum etmişti.



İngiliz İstinaf Mahkemesi de AB'nin en yüksek yargı organı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın verdiği “Rum mahkemelerinin KKTC ile ilgili alacağı kararları birliğe üye ülkeler uygulamak zorundadır” hükmünü kabul ederek Rum mahkemesinin kararını uygulama emri vermişti.



Bu arada KKTC hükümeti, evin yıkılmasına izin vermeyeceğini ilan etti. Hükümetin büyük olasılıkla mülkü istimlak edeceği ve böylece AB mahkemelerinin aldığı kararların Kuzey Kıbrıs'ta uygulanamayacağını kanıtlayacağı belirtiliyor.