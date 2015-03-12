6 yıldır süren metro ihalesi davasında Kadir Topbaş beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuksuz sanığın Bağcılar-Başak Konutları metro ihalesinde 'görevi kötüye kullandıkları' iddiasıyla yargılandıkları dava 6 yıl sonra karara bağlandı.

Mahkeme, 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen sanıkların cezalandırılmalarına elverişli nitelikte ve yeterlilikte her türlü şüpheden uzak kesin ve net somut bir delil elde edilemediğini belirtti. "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesini dikkate alan mahkeme, Kadir Topbaş ve diğer sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. CHP Milletvekili Atilla Kart da duruşmaya izleyici olarak katıldı.



İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ında aralarında bulunduğu 15 sanık katılmadı. Kadir Topbaş’ı duruşmada avukat Fahri Biçer, diğer sanıkları ise Avukat Abdullah Buladı temsil etti. Müşteki Cemal Acar da duruşmada hazır bulundu. Öte yandan CHP Milletvekili Atilla Kart da duruşmaya izleyici olarak katıldı.





Bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı





Hakim, Mehmet Hamzaçebi, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. 19 Ocak 2015 tarihki raporun sonuç bölümünde, işin aynı yükleniciye yaptırılmasının kamu yararına ekonomik bir zorunluluk olduğu belirtildi. Yapılan incelemede kamu zararı ve kişilere haksız kazanç sağlamanın gerçekleşmediği kaydedildi.





Müşteki: Görevi kötüye kullanma suç unsurları itibariyle oluşmuştur, sanıklar cezalandırılsın





Şikayetçi Cemal Acar, "Yasaya göre ihale ile yapılması zorunlu olan bir işin, ihalesiz olarak yarışmave rekabet koşullarını ortadan kaldırarak doğrudan aynı yükleniciye yaptırılması suretiyle mevcut yükleniciye haksız menfaat sağlanmış olduğu da sabittir. Görevi kötüye kullanma suç unsurları itibariyle oluştuğundan sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederim" dedi.





'Müvekkilimin İETT'nin yapmış olduğu iş ve işlemlerden dolayı cezalandırılması düşünülemez'





Kadir Topbaş’ın avukatı Biçer de, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan müvekkilimin ayrı bir kamu kurumu olan İETT Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu iş ve işlemlerle ilgili olarak sorumluluğu bulunmamaktadır. 4734 sayılı kamu ihale yasasından kaynaklı bir yetkisi ve görevi bulunmamaktadır. Yine 5018 sayılı kamu mali yönetimi yasasında ihale yetkilisi veya harcama yetkilisi gibi görev ve sıfatları da bulunmamaktadır. 4734 sayılı kamu ihale yasasına göre ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi yasasına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve İETT Genel Müdürlüğü’nde yetkili ve sorumlu kamu görevlileri bellidir. İETT Genel Müdürlüğü’nün iş ve işlemlerinden müvekkilimin sorumlu tutulması düşünülemeyeceği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yapmış olduğu iş ve işlemlerinden de bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müvekkilimin İETT Genel Müdürlüğü encümen kararları belli meblağı aşan miktarlarla ilgili kararlardaki imzası sadece usuli bir işlemin yerine getirilmesidir. Yoksa kendisi bir encümen üyesi sıfatını taşımamaktadır. Dolayısıyla İETT’nin yapmış olduğu iş ve işlemlerden dolayı cezalandırılması düşünülemez" diye konuştu.





Topbaş'ın avukatı: Müvekkilimin beraatine karar verimesini talep ederiz





Kamu zararı oluşmadığının bilirkişi raporlarıyla da sabit olduğunu ifade eden Avukat Biçer "Müvekkilimin görevi kötüye kullandığı iddiasının müşteki beyanları dışında somut belge ve delili bulunmamaktadır. Unsurları itibariyle oluşmayan suçtan müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu. Diğer sanıkların avukatı Abdullah Buladı da müvekkillerinin beraatini istedi.





Sanıklar beraat etti





Sanıkların cezalandırılmalarına elverişli nitelikte ve yeterlilikte her türlü şüpheden uzak kesin ve net somut bir delil elde edilemediğini belirtti. "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesini dikkate alan mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.





İddianamede sanıkların 3 yıla kadar hapsi isteniyordu





İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca 12 Şubat 2010 tarihinde hazırlanan iddianamede, Otogar-Bağcılar raylı taşıma sistemi inşaat sistemi ihalesinin 30 Temmuz 2003 tarihinde gerçekleştiği belirtildi. İddianamede, 30 Aralık 2004 tarihinde encümen kararı ile Otogar-Bağcılar raylı toplu taşımasistemi inşaat ve elektro mekanik işlerinin yapımı ve araç temin ihalesinin Gülermak Ağır Sanayi Ticaret A.Ş. firmasına ihale edildiği anlatıldı. Otogar-Bağcılar hattının Başak Konutlarına kadar uzatıldığı, Bağcılar-Başak Konutları metro hattı ile Olimpiyat Köyü bağlantısının tünel ve portal yapılarının inşaat işlerinin projelendirilmesi ve yapımı konusunda yeni bir ihale açılmadığı ifade edildi. İhale açılmadan 21 Mart 2006 tarihinde idari encümen kararı ile inşaata devam eden bir önceki ihaleyi alan firmaya rekabet koşullarını ve yarışma koşullarını yok edici şekilde davranılarak verildiği iddia edildi. Kamunun zarara uğratıldığı kaydedilen iddianamede, Kadir Topbaş ve İETT çalışanı 14 şüphelinin görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.