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Kültür-Sanat

6 yıldır Kürt çocuklarını sanatla buluşturuyor

Başak Kültür ve Sanat Vakfı, altı seneden beri Kürt çocuklarının sanatsal yeteneklerini keşfederek destekliyor.

22 Eylül 2009 03:00

Başak Kültür ve Sanat Vakfı, altı seneden beri Kürt çocuklarının sanatsal yeteneklerini keşfederek destekliyor.

Zorunlu göç mağduru Kürt çocuklarının sanatsal potansiyelini keşfetmek ve onları desteklemek için kurulan Başak Kültür ve Sanat Vakfı, altıncı kuruluş yıldönümünü iki günlük bir festivalle kutlayacak.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Eylül tarihlerinde İstanbul Kadıköy'deki İskele Meydanı'nda bir festival düzenlenecek. Sergilerin, dinletilerin olacağı etkinlikle vakıf, altıncı yılını halkla birlikte kutlayacak.

Vakıf, en son bu yılın Temmuz ayında başlayan “Gezici Sokak Sanat Atölyesi” projesiyle Ataşehir, Zeytinburnu, Sultançiftliği, Maltepe, Üsküdar, Sultanbeyli, Fatih ilçelerinde 12 farklı sokakta, 4-14 yaş arası 262 kız, 296 erkek olmak üzere toplam 558 çocuğa ulaştı. Vakıf bu gezici atölyeyle, kentin imkanı kısıtlı, yoksul, yoksun ve dezavantajlı çocukların sanatla buluşmasını sağladı.

Mezopotomya Kültür Merkezi'nde (MKM) tiyatro sanatçısı olan kızı Başak'ı bir saldırıda kaybeden Hanımşah Kanat, altı yıl önce Kürt çocuklarının sanatla ilgilenebilmeleri ve potansiyellerinin keşfedilmesi amacıyla vakfı kurdu. Çok sayıda projeye imza atan vakıf, bugüne kadar 10 binin üzerindeki çocuğa ulaştı. 

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