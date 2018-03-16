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6 yıl önceki cinayette, torun, oğul ve geline gözaltı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde, Pembe B

16 Mart 2018 16:07

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Felahiye ilçesinde, Pembe B.\'nin (82) 6 yıl önce balta ve bıçak darbeleri ile öldürülmesiyle ilgili kadının torunu Fadime B., oğlu Faruk B. ve gelini Songül B. gözaltına alındı; yurt dışında evli diğer torunu Rukiye K. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Pembe B.\'nin, dedikodu nedeniyle iki torunu tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Felahiye ilçesi Kayapınar Mahallesi\'nde 28 Nisan 2012\'de meydana gelen olayda, Pembe B. evinde 12 balta, 6 bıçak darbesiyle ve boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin failleri tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Televizyon programlarına da yansıyan olayla ilgili yeniden çalışma başlatan Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Cinayet Büro ekipleri, faili meçhuller arasında yer alan Pembe B. cinayeti dosyasını Kasım 2017\'de yeniden açtı. Toplam 82 kişinin ifadesine başvuran jandarma, bilgiler doğrultusunda Pembe B.\'nin torunu Fadime B., (24) oğlu Faruk B. (55) ve gelini Songül B.\'yi (56) oturdukları evin yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evlerinde gözaltına alındı. Cinayetle ilgili, 2 yıl önce evlendiği için yurt dışında bulunan kadının diğer torunu Rukiye K. hakkında da yakalama emri çıkarıldı.
CİNAYETİN NEDENİ DEDİKODU MU?
Jandarmanın derinleştirdiği soruşturmada, Pembe B.\'nin torunları tarafından dedikodu yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Babaannelerinin kendileri hakkında dedikodu yaptığını halalarının evinde duyan Fadime ve Rukiye kardeşlerin, yaşlı kadının evine gittikleri, burada çıkan tartışma sırasında mutfak çekmecesinden aldıkları 2 bıçak ve kanepe arkasında buldukları balta ile Pembe B.\'yi vahşice öldürdükleri ileri sürüldü. 12 balta, 6 bıçak darbesiyle öldürülüp, boğazı kesilen Pembe B.\'nin gelini ve oğlunun da kızlarına yardım ettiği iddia edildi.
SORULARI YANITSIZ  BIRAKTILAR
Üç gün süren sorgularının ardından şüpheliler Fadime B., babası Faruk B. ve annesi Songül B., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKMIŞLAR
Şüphelilerin, bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak cinayet hakkında açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

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