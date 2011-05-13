6 yeni film vizyonda!

T24 - Sinemaseverler, bu hafta, dram, korku, gerilim, aksiyon ve animasyonların bulunduğu 6 yeni filmle buluşacak.





KAR BEYAZ



Selim Güneş'in yönettiği ve Hakan Korkmaz, Sinem İslamoğlu, Gürsan Piri Onurlu ile Kaya Akkaya'nın oynadığı “Kar Beyaz” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Filmin konusu şöyle:



“10 yaşındaki Hasan, iki kardeşiyle yaşam mücadelesi vermektedir. Babası hapistedir. Annesi ise şehirde bakıcılık yapmaktadır. Hasan, yaptığı ayranı şoförlere satarak geçinmektedir. Hasan, bir gün yine ayran satmaya çalışır, ama kimse almaz, evin yolunu tutar. Kurt seslerini duyunca paniğe kapılır ve çamura düşer. Annesi ani bir kararla, çocuklarının yanına dönmek üzere hareket eder, durağa gelir. Hasan'ı sorar...”





HOP



Tim Hill'in yönettiği ve Kenan Doğulu, Arda Aydın, Nuri Gökaşan, Bahtiyar Engin ile Barış Yalçın'ın seslendirdiği “Hop” filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.



En son teknolojinin aksiyonla harmanlandığı filmde, kazayla Paskalya tavşanını yaralayan ve iyileşmesi için onu içeri almak zorunda kalan miskin ve işsiz Fred'in komik hikayesini anlatılıyor.





HAYALİ AŞKLAR



Xavier Dolan'ın oynadığı ve yönettiği, Monia Chokri, Niels Schneider ile Anne Dorval'ın eşlik ettiği “Hayali Aşklar (Les Amours Imaginaires - Heartbeats)” filmi, romantik ve dram sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.



Filmde, yakın arkadaş Francis ve Marie bir yemekte taşradan şehre yeni taşınan yakışıklı ve gizemli Nicolas ile tanışır. Nicolas'ın yolladığı farklı işaretler, Francis ve Marie'nin kafasını karıştırır ve saplantılı hayallerini daha da güçlendirir. İki yakın dost, bu arzu nesnesinin peşinde sürüklendikçe aralarındaki bağlar da koparmaya başlar.





KÜÇÜK BEYAZ YALANLAR



Guillaume Canet'in yönettiği ve Francois Cluzet, Marion Cotillard, Benoit Magimel ile Gilles Lellouche'un oynadığı “Küçük Beyaz Yalanlar (Little White Lies)” filmi, dram ve komedi sahneleriyle beyaz perdeye yansıyacak.



Filmde, restoran sahibi Max ve karısı Vero, her sene en yakın arkadaşlarını yazlık evlerine çağırarak, sezon açılışını beraber yapmayı alışkanlık haline getirir. Bu sene, Paris'ten ayrılmadan hemen önce arkadaşları Ludo bir trafik kazası geçirince, hepsi sarsılır. Bu nedenle tatil, itirafların, sırların ve suçluluk duygularının ortaya çıkmasına neden olur.





KUTSAL SAVAŞÇI



Scott Charles Stewart'ın yönettiği ve Cam Gigandet, Lily Collins, Karl Urban ile Paul Bettany'nin oynadığı “Kutsal Savaşçı (Priest)” filmi, gerilim, korku ve aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.



Filmde, vampir saldırısında 18 yaşındaki bir kızın kaçırılmasıyla ilgili haber, savaş gazisi rahibe ulaştığında, yöneticilerden izin ister. Ret cevabı aldığında ise emirlere karşı gelerek, vampirler köleleştirmeden önce kızı bulmak için yola çıkar. Bu görevde kendisine bir çöl şerifi, Hicks ve olağanüstü dövüş becerilerine sahip eski bir savaşçı rahibe eşlik eder.





LANETLİ MİRAS



Jose Luis Aleman'ın yönettiği Daniele Liotti, Oscar Jaenada, Laia Marull ile Silvia Abascal'ın oynadığı “Lanetli Miras (La herencia Valdemar)” filmi, korku, gerilim ve gizemli sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek.



Filmin konusu şöyle:



“Luisa Llorente, Victoria döneminde Valdemar'a ait bir binaya sahip olmak isteyen, bina vergilendirilmelerinde çalışan bir uzmandır. Luisa, birdenbire ortadan kaybolur. Luisa'nın çalıştığı şirketin başkanı olan Maximilian, Luisa'yı bulmak için Nicholas Tramel isimli bir dedektif ile anlaşır. Araştırmalar gösterir ki ilk kaybolan Luisa değildir.”





