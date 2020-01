6 yeni film gösterime girdi

T24 -

Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği ve Buğra Gülsoy, Nesrin Cavadzade, Uğur Polat ile Feride Çetin'in oynadığı “Güzel Günler Göreceğiz” filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisine sunulacak.Filmde, 5 farklı karakterin günlük hayatta kesişen yolları ve farkında olmadan birbirlerinin hayatına müdahaleleri anlatılıyor. Bir günlük zaman dilimi içinde geçen film, geriye, şimdiye ve ileriye atlanarak ilerliyor.Şanal Günseli'nin yönettiği ve Musa Uzunlar, Aylin Kabasakal, Uğur Çavuşoğlu ile Zeynep Utku'nun oynadığı “Eş Ruhumun Eş Zamanı” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmin konusu şöyle:“Hayatlarında aynı şeyleri yaşayan bir kadın ve bir erkek. Evleniyor, boşanıyor ve bir oğulları oluyor. Geçmiş korkularının gölgeleri onları hep izliyor ama onlar yılmadan, pes etmeden umutla yollarına devam ediyor. Bir süre sonra kendilerini bir masal dünyasının içinde buluyorlar.”Steve McQueen'in yönettiği ve Michael Fassbender, Carey Mulligan, Lucy Walters ile Mari-Ange Ramirez'in oynadığı “Utanç (Shame)” filminin konusu şöyle:“Michael Fassbender, 30'lu yaşlarında cinsel dürtülerine hakim olamıyor. Brandon'ın iş, ev ve barlardan ibaret tekdüze hayatı, fahişeler ve porno filmler arasında geçmektedir. Dik başlı kız kardeşi Sissy, birkaç gün kalmak için evine gelince hayatı birden rayından çıkar.”Lynne Ramsay'ın yönettiği ve Tilda Swinton, John Reilly, Ezra Miller ile Jasper Newell'ın oynadığı “Kevin Hakkında Konuşmalıyız (We Need To Talk About Kevin)” filmi, gerilim sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, Kevin, 16. yaş gününden birkaç gün önce affedilmez bir şey yapınca annesi Eva, oğlunu sevip sevmediği, oğlunun eylemlerinden sorumlu tutulup tutulamayacağını kendine sormaya başlar. Yalnızca keder ve suçluluk değildir hissettiği, toplumun ona karşı tutumu da onu zorlar.Steven Spielberg'in yönettiği ve Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan ile Niels Arestrup'un oynadığı “Savaş Atı (War Horse)” filminin konusu şöyle:“Joey, Albert'in babası tarafından bir İngiliz süvarisine satılır ve cepheye gönderilir. Joey, karşılaştığı herkesin hayatını etkiler ve değiştirir. Joey'i unutamayan Albert, arkadaşını bulup eve getirmek amacıyla Fransa'daki savaş meydanına gitmek üzere evden ayrılır.”Mans Marlind ve Björn Stein'in yönettiği ve Kate Beckinsale, Stephen Rea, Michael Ealy ile Theo James'in oynadığı “Karanlıklar Ülkesi: Uyanış (Underworld: Awakening)” filmi, korku ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, Selene ile sevgilisi Michael'ın vampirlerin atası Marcus'u ortadan kaldırmasının üzerinden 15 yıl geçer. Aradan geçen zamanda Vampir ve Lycan klanlarından haberdar olan insanoğlu her iki türü de ortadan kaldırmak için seferberlik ilan eder. Bu soykırım sürecinde ele geçirilen Selene, 10 yıldan fazla bir süre sonra uyanır ve Antigen'e karşı intikam savaşına girişir.