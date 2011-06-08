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Politika

6 YENİ BAKANLIK KURULACAK ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 15:05

-6 YENİ BAKANLIK KURULACAK ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı olmak üzere 6 yeni bakanlık kurulacağını bildirdi. Erdoğan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurulacağını, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın birleştirilerek Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı oluşturulacağını kaydetti.

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