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6 yaşındaki kuzenine önce tecavüz etti, sonra bıçaklayarak öldürdü!

İncelemelerde, küçük kızın istismara uğradıktan sonra 3 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi

M.A.&#39;nın tecavüz ve cinayet sonrası olay yerinden uzaklaşması güvenlik kamerasına takıldı

10 Nisan 2016 17:55

Beyoğlu Kasımpaşa’daki bir gecekonduda ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki M.A., pencereden girdiği amcasının evinde 6 yaşındaki kuzenini tecavüz ettikten sonra bıçaklayarak öldürdü. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen M.A.'nın, polisler tarafından yakalanmadan önce evin önünde elinde bıçakla yürüdüğü anlar, güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, üç çocuk annesi Sevgi A.'nın akşam saatlerinde küçük kızı E.N.A. (6) ve 6 aylık bebeğini evinde bırakarak büyük kızıyla birlikte pazara gitmesinin ardından yaşandı. Hava karardıktan sonra pazardan dönen anne-kız evlerine girdiklerinde 6 yaşındaki kızını kanlar içinde buldu.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, incelemelerde, küçük kızın istismara uğradıktan sonra 3 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. 

Kamera görüntülerinde, yan gecekonduda oturan kuzeni 14 yaşındaki M.A.’nın eve pencereden girdiği ve daha sonra aynı yerden çıkarak kaçtığı belirlendi. M.A., gözaltına alındı. M.A.'nın, polisler tarafından yakalanmadan önce evin önünde elinde bıçakla yürüdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

 

'Pişman değilim'

 

Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen M.A'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'nde psikolog eşliğinde alınan ifadesinde "Amcam benim gitmemi istediğim yere izin vermedi. Ona sinirlendiğim için bıçakla E.A'yı öldürdüm. Pişman değilim" dediği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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