6 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu

Şanlıurfa'da, dün (14.09.09) akşam saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki İmam Demir, ayağı kayınca DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek kayboldu. Bölgede dalgıçların da katıldığı aramalar sürereken çocuğun yüzlerce akrabası da kanal kenarında çalışmaları gözyaşları içinde izliyor.



Karşıyaka Mahallesi'nde oturan İmam Demir, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte evlerinin yakınından geçen DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında oynamaya başladı. Oynadığı sırada terlikleri çıkan İmam, kirlenen ayaklarını sulama kanalında yıkamak istedi. Arkadaşlarının uyarısına rağmen, demir korkulukların arasından geçerek kanal kenarına inen Demir, ayaklarını yıkarken birden dengesini kaybedip suya düştü. Arkadaşlarının gözleri önünde akıntıya kapılan küçük çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Olaya tanıklık eden çocuklar durumu hemen Demir Ailesi'nin evine giderek yaşananları anlattı. Bunun üzerine, Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su taşıyan DSİ'nin sulama kalanı etrafına gelen Demir Ailesi'nin fertleri, çocuğun kaybolduğu yerde kendi çabaları ile yaptığı aramalar sonuçsuz kalınca, polisten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden sualtı polisleri, hava kararana kadar yaptığı aramada Demir'in izine rastlamayınca, çalışmalara ara verdi.



Bu sabah yeniden başlayan aramalarda, sualtı polisleri, kanalda dalışlar yaparak küçük çocuğa ulaşmaya çalıştı. Şu ana kadar sonuç alınamayan aramaları, kaybolan İmam Demir'in aralarında babası Ahmet ve annesi Satha'nın da bulunduğu yüzlerce yakını da gözyaşlarıyla izledi. Arapça ağıtlar yakarak baygınlık geçiren anne Satha Demir'i kadınlar, baba Ahmet Demir'i ise akrabası olan erkekler teselli etmeye çalıştı.



İmam Demir'i arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.