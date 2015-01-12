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'6 yaşında kızla evlenilir' diyen Nureddin Yıldız'a suç duyurusu

CHP'li vekiller ve çeşitli sivil toplum kuruluşları 6 yaşındaki kız çocuklarla evlenilebileceğini söyleyen ilahiyatçı-yazar Nureddin Yıldız, hakkında suç duyurusunda bulunuldu

12 Ocak 2015 19:48

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka, CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter ile çeşitli STK temsilcileri Ankara Adliyesine gelerek, katıldığı bir programda 'küçük çocuklarla evlenilebileceğini' söyleyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde açıklama yapan Aka, "Bizler suç duyurusunda bulunmaktan bıktık, bu zihniyetler konuşmaktan bıkmadılar. Bugün burada kadını eve kapatan, sadece annelik üzerinden tanımlayan, çocuk gelinlere ilişkin bunları aileleri masum bulan zihniyetten güç alarak, cesaret alarak 6 yaşında ki çocukla evlenilebilir cümlesini kullanan Nureddin Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

 

Resmi rakamlara göre çocuk gelin sayısı 181 bin

 

4 yıl içerisinde resmi kayıtlara geçen çocuk gelin sayısının 181 bin olduğuna dikkat çeken Nazlıaka, "Bu rakamlara sadece resmi kayıtlara geçen çocuk gelinleri yansıtıyor. Gerçekte bunun çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. TÜİK verilerine göre, 2011 yılına göre 10 bin 874 çocuk gelin varken 2012'de bu rakam 12 bin 130'a yükselmiştir. Yine TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2013 yılında 1 milyon 283 bin 62 bebek doğdu. Bu bebeklerin 326'sı 14 ila 15 yaşlarındaki kız çocukları dünyaya getirirken, 15 ile 17 yaşları arasındaki kız çocukları 20 bin 374 doğum gerçekleşti" dedi.

 

'Bu kişiler, sapkın zihniyetlerini topluma dayatmaya çalışıyor'

 

Aylin Nazlıaka sözlerine şu şekilde devam etti; "Türkiye'de insan hakları ihlalinden en fazla zarar gören kesin kadınlar ve çocuklar. Bu dönemde muhafazakar otoriter girişimler 'hamile kadınların sokakta dolaşması doğru değildir' gibi cümlelerle üremektedir. Yine bu muhafazakar otoriter girişimlerin,' kadınlar çalışmasın', 'kadın spikerler ekranda görünmesin', '6 yaşında çocukla evlenilebilir' gibi cümleler kuran Nurettin Yıldızlar'a ihtiyacı vardır. Çünkü bu kişiler sapkın zihniyetlerini dini kullanarak topluma dayatmaya çalışmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle, vatandaşlarımızla birlikte hepimiz bireysel olarak Nurettin Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hazırlamış olduğumuz dilekçeleri savcıya sunacağız. Bu yapılan açıklamalar bizzat suç işlemeye tahrik yani TCK 214 ve kanunlara uymamaya tahrik TCK 217 'e yönelik olaraktır."

 

Nureddin Yıldız'ın tepki çeken sözleri

 

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız 6 yaşındaki kız çocuklarına nikah kıyılabileceğini söylemişti.

Yıldız'ın, "Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek, büluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük-küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında erkek... Veya 7 yaşında bir erkek çocuğu, 25 yaşında bir kız ile nikahlanabilir. Nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran'a iman eden bütün Müslümanlara göre evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında nikaha engel bir durum yoktur" sözleri büyük tepki çekmişti.

 

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