6 yaş altı çocuklara öksürük şurubu vermeyin

Kanadalı uzmanlar, 6 yaşın altındaki çocuklara öksürük ve soğuk algınlığı ilacı verilmemesi gerektiğini söyledi ve 12 yaş altındakilere ilaç vermeden önce muhakkak bir uzmana danışılması gerektiğine dair aileleri uyardı.



Uzmanlar bu tür ilaçların çocuklarda işe yaradığına dair yeterli kanıt bulunmadığını belirtti. Globe and Mail'de yer alan bilgilere göre, bu tür ilaçları kullanan çocuklarda görülen yan etki vakaları hızla artıyor ve bu raporlar elde edilen bulguları destekliyor. Üşüttükleri zaman çocuklara ilaç vermek yerine bol sıvı verilmesi ve iyi bir dinlenme ortamı sağlanması tavsiye ediliyor.



Geçtiğimiz yıl yine Kanada ve Amerika'daki yetkililer bu tür ilaçların iki yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiğini duyurmuştu. Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının satışına yönelik kısıtlama ile ilgili talepler git gide artıyor. Artan tepkilere cevaben, Amerika ve Kanada'daki ilaç firmaları satılan ilaçların etiketlerinde gerekli uyarıları yapacakların duyurdular.

