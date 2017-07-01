6 üniversitenin adı değişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 7033 sayılı kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasaya göre altı üniversitenin de adı değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, İlke Eğitim ve Sağlık Vakfınca Nevşehir'de Kapadokya Üniversitesi, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Danışma Vakfınca Ankara'da Ostim Teknik Üniversitesi ile Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi kuruldu.

Değişen üniversitelerin yeni adları:

Ayrıca bazı üniversitelerin isimlerinde de değişiklikler yapıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinin adı "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi", Acıbadem Üniversitesinin adı "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi", Ömer Halisdemir Üniversitesinin adı "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi", İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin adı "Altınbaş Üniversitesi", Uluslararası Antalya Üniversitesinin adı da "Antalya Bilim Üniversitesi" olarak değiştirildi.