6 ülkeden Rusya'ya ortak çağrı: Suriye'de muhalifleri vurmaya derhal son ver

ABD, İngiltere, Fransa, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye hükümetleri Rusya'nın Suriye'deki askeri yığınağından vazgeçmesi istendi. Bildiride, "Rusya Federasyonu’nun Suriye’ye askeri yığınağından ve özellikle Rus Hava Kuvvetleri’nin dünden beri Hama, Humus ve İdlip’te sivil kayıplara sebep olan ve hedef olarak DEAŞ'ı (IŞİD) almayan saldırılarından derin kaygı duyuyoruz" denildi.

Açıklamada, "Gerilimi tırmandıran bu askeri faaliyetler, aşırıcılığın ve radikalleşmenin daha fazla körüklenmesinden başka hiç bir amaca hizmet etmeyecektir. Rusya Federasyonu’na, Suriye muhalefetine ve sivillere yönelik saldırılarına derhal son vermesi ve DEAŞ’la mücadele çabalarına odaklanması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sinirlioğlu: Sorunları çözmez, artırır

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu da Rusya'nın Suriye'de başlattığı hava operasyonlarını 'kaygı verici' olarak niteledi ve muhalif grupların hedef alındığı iddiaları için "Bu, krizin daha da artmasına neden olur ki böyle bir şey Suriye'deki kaotik ve trajik ortamda en son ihtiyacımız olan şey. Bu durum Suriye halkının sorunlarına çözüm olmayacağı gibi sorunları daha da artıracaktır" dedi.

Suriye'de iç savaşın çözümü için sorunun temeline inilmesi gerektiğini söyleyen Sinirlioğlu, "[Beşar] Esad ile Suriye'de hiçbir çözüm sağlanamaz. Kendi halkına saldırarak bu trajediye o neden oldu. 300 bin kişiyi öldürdü. Şehirleri yıktı. Nüfusun yarısını evlerinden etti. Böyle zalim bir diktatör ülkeye istikrar getiremez ve siyasi geçiş sürecinin parçası olamaz” vurgusunu yaptı.

Putin bugün Fransa'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa, Almanya ve Ukrayna liderleriyle görüşecek.

Ukrayna krizinin çözümü için önceden kararlaştırılmış bu görüşmede gündemin daha çok Suriye haline gelmesi bekleniyor.

Türkiye'yle birlikte ortak bildiriye imza atan ülkelerden Fransa'dan dün gelen açıklamalarda da "Rusya sözünde durmalı" denmişti ve Rus jetlerinin IŞİD'e yönelik operasyonlara odaklanması istenmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Saldırıları kim düzenlerse düzenlesin hedefinde IŞİD olmalı, diğer gruplar değil" dedi.