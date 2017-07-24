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Kültür-Sanat

6 ülkeden 26 ressam Plastik Sanatlar Çalıştayı

Tekirdağ'da 6 ülkeden 26 ressamın katıldığı Uluslararası 4. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı devam ediyor

24 Temmuz 2017 21:22

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Rusya, İspanya, Ukrayna, Makedonya ve Tunus'tan da 26 ressamın katıldığı "Uluslararası 4. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı" tüm hızıyla devam ediyor.

Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çalıştayla ilgili açıklamada bulunan ressam Erhan Lanpir, sanatçıların bir haftalık çalışmalarının sonuna geldiğini söyleyerek, “Yaptığımız çalışmalar yaklaşık bir haftalık çok hoş bir etüdün ardından yavaş yavaş nihayetine ermeye başladı. Eserler şekillenmeye başladı. O açıdan bu anlar bu dakikalar bizim için en zevkli anlar çünkü artık yaptığımız işlerin karşılığını tuvallerde almaya başlıyoruz. 26 sanatçının katıldığı bir çalıştaydı bu. Aynı zamanda Türkiye dahil 6 ülke vardı bu çalıştayda. Tabi bunun yanında sevgili fotoğrafçı Ekrem Şerif Egeli de çalıştay sürecini fotoğrafladı. Hem de kenti kendi objektifiyle yoğunlamaya çalıştı. Aynı zamanda kentin çocuklarıyla çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Tekirdağ halkı da bizi yalnız bırakmadı çalışmalarımızı sık sık ziyaret ettiler. Onlarla geçirdiğimiz zamanlar da çok değerliydi. Sürekli bizi ziyaret eden ve motive eden sevgili Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat’a da teşekkür ederiz” dedi.

Uluslararası 4. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı, 24 Temmuz'da Süleymanpaşa Belediyesi'nde açılacak sergi ile sona erecek.

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