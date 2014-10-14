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Spor

'6 turnuvadan 5’ine gidemedik, Fatih Hoca sorunu tespit edemedi; bu kabul edilebilir bir şey değil'

Spor yorumcu Mehmet Demirkol, Milli Takım'ın başarısızlığının faturasını Fatih Terim'e kesti

14 Ekim 2014 16:12

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, A Milli Takım'ın başarısızlığının faturasını Teknik Direktör Fatih Terim'e kesti. Demirkol, Fatih Terim’in 9 yıldır Milli Takım’ın başında olduğunu ve 6 büyük turnuvadan 5’ine gidilemediğini belirterek, “Fatih hoca sorunun ne olduğunu tespit edemedi. 10 yıldır milli takımın içinde olan birisi olarak bu kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

NTV Spor’da katıldığı Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, Milli Takım ve Fatih Terim ile ilgili tespitlerde bulunurken kulislerde yapılan bir spekülasyonu da canlı yayında dile getirdi. Demirkol “Fatih Terim, Burak Yılmaz'ı bir daha milli takıma almayacak” dedi.

Demirkol’un açıklamalarından satır başları şöyle:

 

Fatih Terim kendini kovmalı

 

“Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin başında sportif direktörken kendisini kovmalı deniliyordu. Fatih Terim için aynı şeylerin söylendiğini biliyorum. Ben söylemiyorum bunu söyleniyor.

 

Son 6 büyük turnuvanın 5'ine gidemedik

 

Fatih hoca gitsin diyenlerde var daha dur 3 maç oldu şansımız az olsa da şansımız var diyor. Ama iş öyle değil, Fatih hoca yeni gelmedi...  2006 Almanya Elemeleri var. 2008'in tamamında var yarı final oynadık. 2010 Elemeleri son iki maçta gidemedik. Hiddink geldi. 2014 sonunda geldi, 2016 da yine Fatih Terim var yani 9 senedir 6 büyük turnuvaya gitmeye çalışmışız ama 5 tanesine gidemedik.

 

4 maçta 4 kaleci nasıl olur...

 

Fatih Terim birçok şey söyleyebilir ama yeniyiz dememeli. 70 milyon insandan bir stoper çıkartamıyoruz. Abdullah Avcı yeni geldi şans verelim verilemez. 4 maçta 4 ayrı kaleci oynuyorsak, defans yükünü Ozan’a yıkıp gencecik çocuğa yükleniyorsak burada benim suçum yok Fatih Terim’in suçu vardır. Fatih hoca sorunun ne olduğunu tespit edemedi. 10 yıldır milli takımın içinde olan birisi olarak bu kabul edilebilir bir şey değil. Spekülasyonlar yapılıyor mesela, Burak Yılmaz’ı bir daha takıma almayacağı söyleniyor.”

 

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