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Dünya

İtalyan polisinden 6 trilyon dolarlık sahte tahvil operasyonu

İtalyan polisi sahte tahvil olayıyla ilgili olarak 8 kişiyi gözaltına aldı...

17 Şubat 2012 19:13

 

T24 - İtalyan yetkililer, İsviçre de 6 trilyon dolar değerinde sahte Amerikan hazine tahvili yakalandığını ve 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 
 
İtalyan gazetesi Corriere Della Sera'nın haberine göre, üç kutu içindeki sahte Amerikan hazine tahvilleri 2007 yılında Hong Kong'dan İsviçre'nin Zürih kentine transfer edildi.
 
1934 yılı tarihli sahte hazine tahvilleri Amerikan Merkez Bankası adına düzenlenmiş.
 
İtalyan yetkililer, 2010 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da 500 milyon dolar değerinde sahte Amerikan tahvili ele geçirdi. Soruşturmanın bu çerçevede yürütüldüğü belirtildi.
 
Benzer bir olay yine 2009 yılında İtalyan polisi tarafından ortaya çıkarıldı. İtalya'da Japon pasaportu taşıyan iki kişi, 134.5 milyar dolar sahte Amerikan hazine tahvilini İtalya'dan İsviçre'ye kaçırmaya çalışırken yakalanmıştı.
 
 

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