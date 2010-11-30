-6 SANIKLI "METRO" DAVASI BAŞLADI İZMİR (A.A) - 30.11.2010 - İzmir'de, inşaat halindeki metro tünelinde Temmuz ayında meydana gelen ve iki işçinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin davanın görülmesine başlandı. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 6 sanıktan Gültekin Orhun, Himmet Yeniay, Hakan Bayram ve Tekin Aydöner ile avukatları katıldı. Diğer sanıklar Hüseyin Divarcı ve Salman Eldeş ise duruşmaya gelmedi. Yüklenici firma Öztaş'ta proje müdürlüğü görevini yürüten sanık Gültekin Orhun, taşeron olarak Avrasya firmasıyla çalıştıklarını, patlayan tankın, eski müteahhit firmadan kaldığını kazadan sonra öğrendiklerini iddia ederek, ''Kullanılmaması gerektiğini de olaydan sonra öğrendik. Sözleşmeye göre, kullanılan alet edevat ve gereçlerin çalıştırılması taşeron firmanın sorumluluğundaydı'' dedi. Sanık Himmet Yeniay ise Hürcan firmasında iş güvenlik uzmanı olduğunu, projedeki fiziki eksiklikleri tespit etmek ve bildirmekle görevli olduğunu aktardı. Aylık gerçekleştirilen iş güvenliği toplantısında, kullanılan tank ve kaldırma araçlarıyla ilgili periyodik bakım yapılması gerektiğini Öztaş firması yetkililerine ilettiklerini belirten Yeniay, araçların, Makine Mühendisleri Odası veya yetkili kurumlardan alınacak raporun ardından kullanılması gerektiğini anlattı. Yeniay, ''Patlayan tank, daha önceki müteahhit firmaya ait. Aslında malın sahibi kimse raporu da o almalı. Bildiğim kadarıyla bu rapor alınmamış. Benim olayda bir ihmalim ve suçum yok'' diye konuştu. Sanık Hakan Bayram da, Avrasya firmasının başka bir şantiyesinde görevli olduğunu, metro projesindeki aksaklıkları belirlemek için geçici olarak görevlendirildiğini kaydederek, tankın kullanılmasının uygun olmadığını kazadan sonra öğrendiğini söyledi. Mahkeme Başkanı Erhan Atlı'nın, Öztaş firmasının haberi olmadan kompresör ile hava tankının birbirine bağlanmasının mümkün olup olmadığı yönündeki sorusuna ise Bayram ''mümkün değil'' cevabını verdi. Sanık ifadelerini dinleyen Mahkeme Başkanı Erhan Atlı, ''Peki kim suçlu, iki tane hiçbir şey bilmeyen işçi mi olanların sorumlusu'' diyerek tepkisini dile getirdi. -''MAKİNELERİN PERİYODİK TESTLERİNİN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ GÜNDEME GETİRDİK''- Daha sonra, kazada yaralanan işçilerden Hakan Topal, müşteki olarak dinlendi. Topal, olay günü, sabah malzeme aldıklarını, öğleden sonra ise Tekin Aydöner'in talimatıyla aldıkları malzemeleri inşaat alanına götürdüğünü anlatarak, ''Tekin bey, 'Raşit Topal'la gidin bağlantıları yapın' dedi. Raşit Topal işe o gün başlamıştı. Hava tesisatını çekmek için olay yerine gittik. Kompresörü çalıştırıp kontrol ettim. Daha sonra su tesisatına yöneldim, o sırada patlama meydana geldi'' diye konuştu. Mahkeme Başkanı ''Bağlantısı yapılmayan tank nasıl patladı?'' diye sorunca Topal, ''Onu ben de bilmiyorum'' karşılığını verdi. Tanık olarak dinlenen Hürcan Danışmanlık şirketinin sahibi Hakan Sucu da, projenin başladığı günden itibaren Öztaş firması ile Avrasya firmasını da kapsayan iş güvenliği konusunda bir anlaşma yaptıklarını aktardı. Aylık iş güvenliği toplantıları düzenlediklerini, iş güvenliği konusunda eğitimler verdiklerini belirten Sucu, projeyi yerinde inceleyerek, yönlendirme ve eksikleri bildirme anlamında çalışmalar da yaptıklarını anlattı. Sucu, makinelerin dizaynı ve kontrolünün makine mühendisleri tarafından yapıldığını, iş güvenliği toplantısında, Makine Mühendisleri Odasının 3 ayda bir makinelerin periyodik testlerini yapması gerektiği konusunu gündeme getirdiklerini söyledi. ''İşimiz tavsiye ve görüş bildirmekle sınırlı. Eksikliği gidermek firmaya ait'' diyen Sucu, bu talebin yerine getirilmediğini öğrendiklerini kaydetti. İfadelerin tamamlanmasından sonra söz alan sanık avukatları da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü uzmanlarının kazanın ardından aldığı ifadeler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Öztaş firması arasında imzalanan projeye ilişkin anlaşma metninin aslının istenilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, istenen belgeler geldikten sonra, dosyanın, İstanbul Teknik Üniversitesinde görevli, alanında uzman kişilerden oluşturulacak 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, inşaat halindeki metro tünelinin çıkışındaki hava tankında, 16 Temmuz 2010 tarihinde meydana gelen patlamada, işçiler Raşit Topal (40) ve Ahmet Ertekin (29) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Erkan Asal (23), Hakan Topal (25), Ökkeş Yıldız (24) ve Fatih Demirer (53) ise yaralanmıştı. Sanıklar hakkında, ''taksirle ölüme'' ve ''yaralanmaya sebep olmak'' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.