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Yaşam

6 saatlik rötar İranlı yolcuyu çıldırttı

İstanbul’dan Antalya’ya gitmek isteyen İranlı yolcu, 6 saatlik rötar nedeniyle olay çıkardı.

31 Ocak 2012 02:00

T24 - İstanbul’dan Antalya’ya gitmek isteyen İranlı yolcu, 6 saatlik rötar nedeniyle olay çıkardı. Uçağın cam koruyucusunu kıran ve kabin ekibine saldıran yolcu, kokpite de girmeye çalıştı. Uçak park yerine çekilirken, yolcu gözaltına alındı.
 


Onur Air'in OHY-026 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağıyla dün akşam saat 20.40'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya gidecek yolcular, 3 saat gecikmeli olarak uçağa alındı.


Elverişsiz hava şartları yüzünden uçağın kalkış yapamaması üzerine yaklaşık 3 saat de uçak içerisinde bekleyen yolculardan İranlı S.R.İ, 6A numaralı koltuğun yanında bulunan camın koruyucusunu kırdı.


Elinden hafif şekilde yaralanan S.R.İ, duruma müdahale eden kabin ekibine saldırarak, hakaretlerde de bulundu.


Kokpite girmeye çalışan İranlı, yiyecek ikramlarını da yağmaladı. Bu kişi, ayrıca uçağa da fiziki zarar vermeye kalkıştı.


De-icing işlemi sırasında yaşanan olay nedeniyle kule ile irtibata geçen pilot, uçağa polis ve ambulans çağırarak park yerine çekti. Uçağa giren polis, İranlı yolcuyu gözaltına alırken, sefer de iptal edildi.

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