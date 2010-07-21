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Yaşam

6 saat yüzerek iki arkadaşını kurtardı

Samsun'da 3 arkadaş kiraladakları tekne ile denize açıldı. Tekne su alarak battı. 3 arkadaştan biri olan Mahmut Eren, yüzerek kıyıya gelerek, yardım çağırdı ve arkadaş

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Samsun’da 3 arkadaş kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Tekne su alarak battı. Batan tekneden kıyıya yüzerek çıkan 24 yaşındaki Mahmut Eren, telefonla yardım istedi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nın botuyla yaklaşık 6 saat denizde ölüm kalım mücadelesi veren arkadaşları 23 yaşındaki Şahin Ongun ve 23 yaşındaki Murat Şensöz kurtarıldı.

Olay dün Çarşamba İlçesi Costal mevkiinde meydana geldi. İddialara göre Şahin Ongun, Murat Şensöz ve Mahmut Eren kiraladıkları tekneyle denize açılarak balık tutmaya başladı. Bir süre sonra tekne su almaya başladı ve battı. Şahin Ongun ve Murat Şensöz denizde bir süre yüzerek Yeşilırmak’tan sürüklenerek denize gelmiş olan bir ağaca tutunmayı başardı.

Teknedeki can yeleklerinden birini giyen Mahmut Eren ise yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştı. Telefonla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı yetkililerini arayarak arkadaşlarının kurtarılması için yardım istedi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nın botuyla arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler denizde 6 saat boyunca mahsur kalan iki arkadaşı 15 dakika süren arama sonrasında bularak karaya çıkardı. Ardından üç arkadaş Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğunun belirlenmesi üzerine taburcu edildi.

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