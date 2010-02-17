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6 polis insan kaçakçılığından tutuklandı

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6'sı polis 26 kişi tukulandı

17 Şubat 2010 02:00

T24 - "İnsan kaçakçılığı" operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında 17 polis memurunun da bulunduğu 39 şüpheliden 26'sı mahkemeye sevk edildi. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6'sı polis 26 kişi tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 39 şüpheli Cumhuriyet Savcıları Reşat Uğur Soysal, Faruk Erşan Yılmaz ve Mehmet Akif Ekinci tarafından sorgulandı. 39 şüpheli yaklaşık 12 saat savcılıkta ifade verdi. 39 kişiden 13'ü serbest bırakıldı.

Aralarında İstanbul'da görev yapan 1 emniyet amiri ve 5 polis memurunun bulunduğu toplam 26 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Zanlıların hepsi, "insan kaçakçılığı" ve "suç işlemek için örgüt kurmak" suçlarından, bazı zanlılar ayrıca "resmi evrakta sahtecilik" ve "rüşvet alıp vermek" suçlamasıyla yargılandı.


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