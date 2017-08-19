6 PKK sempatizanı tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de sosyal medyada PKK/KCK ile ilgili propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 3 gün önce \'Şafak operasyonu\' düzenledi. PKK/KCK soruşturması kapsamında sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan, örgüt sayfalarını beğenerek, paylaşımlarda bulunan 9 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgu ardından adliyeye gönderildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadeleri ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Burada yaklaşık 10 saat ifade veren şüphelilerden Ömer Ö., İbrahim Ö., Seyithan K., Nihat Ö., Ömer A., ve İsmet İ. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.