6 parti liderinin tarihi zirvesinin ardından Ankara'daki kritik toplantı

6 muhalefet partisi liderinin buluşmasından sonra, bu sefer de 6 partinin Ankara il başkanlarının bir araya geleceği öğrenilirken görüşme 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel’deki Çankaya Belediyesi Tesisleri’nde buluşmuştu.

6 muhalefet partisi liderinin buluşmasından sonra, bu sefer de 6 partinin Ankara il başkanlarının bir araya geleceği öğrenildi. Görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşecek. Konuyla ilgili Halk TV ekranlarında yayınlanan Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası programına CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı bağlandı.

Akıllı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Biz aslında bunu kamuoyuyla paylaşmadan haber oldu. Resmi olarak ittifakı oluşturan 4 partinin il başkanları olarak bir araya geliyoruz, ayda bir. Çeşitli konuları değerlendirmek, işbirliği imkanlarını konuşmak üzere... Bu son liderler toplantısı yeni bir pencere açtı toplumun önüne, açıklanan bildiriyle. Elbette bu yol haritasında yürünürken sadece liderler düzeyinde kalması beklenmez. Bunun örgütler bazında da yürütülmesi gerekecek. Bu nedenle hem o toplantıdan ilham alarak, bizler bu sürece nasıl katkı verebiliriz hem bunu konuşmak istiyoruz hem de tabi topluma bir mesajımız olacaktır, bu partilerin başkentinin il başkanları olarak. Bu minvalde hem de gündemi değerlendirmek üzere, bu 6 parti bir araya geleceğiz pazar günü"