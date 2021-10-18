6 parti Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem toplantısı için yarın bir araya geliyor

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem toplantılarının dördüncüsü salı günü saat 17:00'de TBMM'de gerçekleştirilecek.

HaberTürk gazetesinden Mahir Kılıç'ın haberine göre, son iki haftalık zamanda 2 buçuk sayfa olması planlanan metnin ilk bölümü olan "Gerekçe" kısmı 2 isim tarafından kaleme alındı. Dördüncü toplantıda kurmaylar ilk kez eline kalem alacak ve "yasam" başlığı görüşülecek. Başlık altında Meclis'in güçlendirilmesi, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası konuları ele alınacak..

Daha sonra sırasıyla Yürütme, Yargı metnin son bölümünde ise Temel Hak ve Özgürlükler başlığı olacak. Temel Hak ve Özgürlükler bölümünde özellikle basın özgürlüğü, kamu yönetimi, liyakat başlıkları bulunacak.

Ayrıca 6 parti temsilcisi artık toplantılarda yanlarında sektereterya bulunduracak, konuşmalar, tartışmalar kayda alınacak.