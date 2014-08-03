6 öğrencisiyle cinsel ilişkisini gizlice kaydeden öğretmen yakalandı!

Hatay’da öğretmenlik yapan M.S., 6 kız öğrencisiyle yaşadığı cinsel ilişkiyi gizlice kaydetti. Görüntüleri tehdit olarak kullanan M.S. kızları 5 kişiyle daha ilişkiye girmeye zorladı. Öğretmen hakkında soruşturma ise kızlardan birinin jandarmaya anlattıkları üzerine açıldı.

Hatay’ın Akçakoca köyündeki ilköğretim okulunda 6 öğrencisiyle ilişkiye giren beden eğitimi öğretmeni M.S.’nin yaptıkları, kızlardan biri evlendirilmek istenince ortaya çıktı. Öğretmen M.S. gözaltına alınıp tutuklanırken, öğretmenin gözaltına alındığı sırada camdan attığı hafıza kartı içinden öğrencileriyle ilişkisinin görüntüleri çıktı. Öğretmen M.S. kızların 15 yaşından büyük olduğunu ve kendi rızalarıyla ilişkiye girdiklerini savundu. Olayın gerçekleştiği sırada 15 yaşından küçük oldukları belirtilen 6 kızın ailesinden 4’ü ise şikâyetçi olmadı. Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü de kızların ruh sağlığının bozulmadığı yönünde rapor verdi. Öğretmenin ilişkiye girdiği tarihte kızların 15 yaşından büyük olduğunun tespit edilmesi durumunda öğretmen M.S tahliye olabilecek.

Esra Alus’un Milliyet’teki haberine göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede soruşturmanın H.Y’nin ailesinin kendisine zarar vereceği korkusuyla sığındığı jandarmada anlattıklarının ardından başladığı bilgisi yer aldı. İddianamede, “Mağdur H.Y öğrenciliği sırasında ve sonrasında okulda beden eğitimi öğretmeni olan M.S. ve bazı başka kişilerle ilişki yaşadığını, bakire olmadığını nişanlısına anlattı ve nişan bozuldu. H.Y, ailesinin kendisine zarar vereceğini düşünerek 2012 Jandarma’ya sığındı ve öğretmeni M.S’nin kendisinin yanı sıra aynı okulda başka kız öğrencilere benzer hareketler yaptığını bildirdi” denildi.

Saklamaya çalışırken yakalattı

6 Haziran 2012’de öğretmenin evi ve işyerinde arama yapıldığı anlatılan iddianamede, “1 GB’lık hafıza kartı M.S. sekizinci kattan aşağıya attığı sırada tesadüfen bu kart jandarma görevlisinin önüne düştü. Kart incelendiğinde H.Y, K.Ç, N.V.U. isimli öğrencilerle cinsel ilişki görüntülerinin olduğu tespit edildi” açıklaması yer aldı.

İncelenen görüntülerin oluşturma tarihinin 2009 olduğu, okulun değişik yerlerinde ilişkiye girildiğinin tespit edildiği de iddianamede ifade edildi. Ayrıca öğretmenin görüntülerle şantaj yaparak kızları İngilizce öğretmeni E.Y. dahil toplam 5 kişiyle ilişkiye girmeye zorladığı da aktarıldı. Öğretmen hakkında “koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan çocuğa karşı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği, özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından ceza talep edildi. Kızlar ilk ifadelerinde ilişkiyi doğrularken sağlık kontrolünden geçirildi. Kızlardan 3’ünün bekaret zarının doğumda yırtılacak şekilde esnek olması nedeniyle bakire olduğuna ve ruh hallerinin bozulmadığına dair raporlar da dosyaya girdi.





Öğretmen: Rızayla oldu

Duruşmada savunması sorulan öğretmen M.S. ise ifadesinde söz konusu kızlarla ilişkisinin 2011 ve 2012 yıllarında olduğunu iddia etti. M.S. görüntüleri de kızların rızazı ve bilgisi dahilinde kaydettiğini öne sürdü.

Babalar şikâyetçi değil

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mağdur kızlar ve aileleri ilginç beyanlarda bulundu. N.Ç.’nin babası “Ben gasp suçundan cezaevinde yattım. Kızımla oturup konuştuk, böyle bir olay olmadığını söyledi. Onun geleceği için şikâyetçi değiliz”, derken K.K.’nın babası M.K. ise “Ben sanıktan şikâyetçi değilim. Kızımı düşündüğüm için şikâyetçi olmuyorum” diye konuştu. Mağdur kızlardan K.Ç.’ın babası M.Ç, “Kızımın geleceğini düşündüğüm için şikâyetçi değilim”, N.V.U.’ın babası H.U., da “Kızım babamla kalıyor. Olayın detayını bilmiyorum. Sanıktan şikâyetçi değilim” dedi. Öğretmenden bir tek H.Y. ve kardeşi F.Y.’nin babası Ş.Y. şikâyetçi oldu.

Görüntülerin tarihi cezayı belirleyecek

Öğretmen M.S.’nin avukatı Coşkun Atılğan ise “Mağdurelerle ilişki rızayla olup yaşları 15’ten büyüktür. Atılı suçun vasıf değiştirme ihtimali vardır. Dosyadaki jandarma raporuna göre görüntülerin kayıt tarihi 2009, emniyet raporuna göre tarih belli değil. Çelişkinin giderilmesi gerekir. Görüntülerin TÜBİTAK’a göndermesini talep ediyoruz” dedi. Davanın son oturumda görüntülerin tarihinin TÜBİTAK tarafından araştırılmasına karar verildi.

TÜBİTAK’ın görüntülerin 2011 yılında çekildiği iddiasını doğrulaması durumunda “Koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan çocuğa karşı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından 200 yıldan fazla hapis cezası alması istenen öğretmen hakkındaki suç istinadı değişecek. Öğretmen M.S. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak ve tahliye olabilecek.