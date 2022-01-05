6 Ocak Kongre saldırısının yıl dönümünde Biden "gerçekleri" anlatacak; Trump basın toplantısını iptal etti

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ABD'de Kongre binasına Trump destekçileri tarafından yapılan saldırının birinci yıl dönümünde Başkan Joe Biden'ın "gerçeklerden" söz edeceği bir konuşma yapacağı bildirilirken, Donald Trump aynı gün yağmayı planladığı yıl dönümü etkinliklerini iptal etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki salı günü yaptığı konuşmada, "Perşembe günü Başkan neler yaşandığı konusunda gerçekleri anlatacak, bazılarının o günden beri yaydığı yalanları değil. Yaşananların hukukun üstünlüğüne ve demokratik yönetim sistemimize oluşturduğu tehlikeyi anlatacak" dedi.

Biden'ın konuşmasında 6 Ocak 2021'de meydana gelen saldırıda Kongre'yi koruyan kolluk kuvvetlerini de onurlandırması bekleniyor.

Öte yandan eski ABD başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta Mar-a-Lago'daki evinde yapmayı planladığı yıl dönümü basın toplantısını iptal ettiğini duyurdu. Bazı Cumhuriyetçiler, Trump'ın yapacağı konuşmanın günün önemini gölgelemesinden endişeliydi.

Trump, aldığı karara gerekçe olarak 6 Ocak saldırısını inceleyen Temsilciler Meclisi komitesinin "taraflılığını ve dürüst olmamasını" gösterdi. Eski ABD lideri, konuyla ilgili olarak 15 Ocak'ta düzenleyeceği bir mitingde konuşacağını ifade etti.