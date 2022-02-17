T24 Haber Merkezi

6 muhalefet partisi liderinin gerçekleştirdiği 'zirve'nin ardından, bu kez 6 muhalefet partisinin Ankara İl Başkanları bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Tesisleri'nde yuvarlak masanın etrafında gerçekleştirilen yemek sonrasında ortak bir yazılı açıklama da yapıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara il başkanları olarak, genel başkanlardan ilham aldıklarını belirtmiş ve bir araya geleceklerini duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel’deki Çankaya Belediyesi Tesisleri’nde buluşmuştu.

Akşam yemeğinde bir araya geldiler

Bu akşamki yemekte ise CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven, Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Gülnur Hayran, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt , Demokrat Partisi Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk akşam yemeğinde yuvarlak masa etrafında bir araya geldi

Ankara İl Başkanları'nın toplantının ardından yaptıkları yazılı açıklama şöyle:

"12 Şubat 2022’de Türkiye tarihi bir güne tanıklık etti.

Birbirinden farklı altı siyasi partinin Genel Başkanları, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi çalışma için bir araya geldi.

Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizi yaşanırken bir masa etrafında gerçekleşen bu buluşmadan yansıyan fotoğraf karesi bile milyonların kalbinin umutla dolmasını sağladı.

Çünkü o masada, yıllardır ülkemizi yoran kutuplaştırmayı bir kenara bırakıp istişare ve uzlaşmayı esas alan bir anlayış vardı.

Tüm farklılıklarımızla beraber “biz“ düşüncesini gerçekleştirme, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür bir vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye sözü vardı.

"Var gücümüzle sahada olacağız"

Çünkü o masada , Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetime karşı, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği, güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı vardı. Bu çerçevede, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçileceği sözü vardı.

Çünkü o masada, bütünüyle milletin refahını, kapsayıcı bir anlayışla ve ivedilikle artırma azmi, vurgusu vardı.

Ortak akla inanan 6 siyasi partinin Genel Başkanları, yarının Türkiye'sini inşa etmek adına çok önemli bir adım attı.

Altı siyasi partinin Ankara İl Başkanları olarak bizler ve Ankara teşkilatlarımız da; Genel Başkanlarımızın iradesi doğrultusunda var gücümüzle sahada olacağız.

Genel Başkanlarımızın, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çerçevesinde yarının Türkiyesini inşaa etme ve işbirliği alanlarını genişleterek sürdürme kararlılıklarının sıkı takipçileri ve uygulayıcıları olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

TIKLAYIN | 5 saat 15 dakikalık zirvede aday konuşulmadı, prensiplerin konuşulması benimsendi: Yeni sistem için açıklama 28 Şubat’ın yıl dönümünde yapılacak