6 milyon lira değerinde 'kobra zehiri' ile yakalandılar (2)
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Konya'da bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan 596 tüp kobra zehiri ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
27 Ocak 2018 20:18
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Konya\'da bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan 596 tüp kobra zehiri ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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