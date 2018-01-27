6 milyon lira değerinde 'kobra zehiri' ile yakalandılar (2)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya\'da bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan 596 tüp kobra zehiri ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.