6 milyar dolarlık kobay davası için gizli anlaşma

T24

Wikileaks’in son yayımladığı belgelerde, ABD’li ilaç devi Pfizer’ın, Nijerya’da izinsiz menenjit ilacı deneyi yaptığı ve olayın ortaya çıkmasıyla açılan davayı düşürmek için Nijerya Başsavcısı üzerinde baskı kurmaya çalıştığı iddiaları yer aldı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:ABD’nin Abuja Büyükelçiliği’nin 9 Nisan 2009 tarihli belgesine göre, Nijerya’nın kuzeyindeki Kano eyaletinde 1996’da 10 binden fazla çocuğun ölümüne neden olan menenjit salgını sırasında, bölgeye giden Pfizer uzmanları, menenjit hastası 200 çocuk üzerinde yeni geliştirdikleri “Trovan” adlı ilacı denedi. Çocukları iki gruba ayıran Pfizer yetkilileri, birinci gruba tedavi için ABD’nin en iyi menenjit ilacı olarak kabul edilen Ceftriaxone, diğer gruba ise Trovan verdi. Daha sonra ilk gruptaki çocuklardan altısının, Trovan alan çocuklardan ise beşinin öldüğü görüldü. Pfizer’in Trovan’ı denemek için ailelerden kurallara uygun izin almadığı ve ilacın denemesiyle ilgili belgelerde sorun bulunduğu iddia edildi. İddialar üzerine Kano eyaleti ve Nijerya federal hükümeti Pfizer’a 6 milyar dolarlık dava açtı. Dava boyunca çocukların ilaç değil menenjit nedeniyle öldüğünü iddia eden Pfizer yetkilileri, nisanda Kano eyaletiyle 75 milyon dolarlık bir anlaşma yaparak, davanın geri çekilmesini sağladı. 2009’da da Nijerya hükümeti yetkilileri ile Pfizer arasında gizli tutulan bir anlaşma imzalanarak şirket hakkında açılan dava geri çekildi.