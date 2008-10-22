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Yaşam

6 milyar dolarlık fotoğraf!

İngiliz Merkez Bankası'nın bodrum katında yer alan dev kasada yer alan altınlar ilk kez görüntülendi.

22 Ekim 2008 03:00

İngiliz Merkez Bankası'nın bodrum katında yer alan dev kasada yer alan altınlar ilk kez görüntülendi.

Gazeteler, merkez bankasının güven uyandırmak için böyle bir fotoğraf çektirmiş olabileceği yorumunu yaptı. Fotoğrafta her biri 400 bin dolar değerinde olan binlerce 24 ayar külçe altın görülüyor.
Odanın sadece objektif tarafından kadraja alınan kısmında 15 bini aşkın altın külçesi görülüyor. Yani fotoğrafın değeri tam 6 milyar dolar! Merkez bankasının altındaki depolarda yer alan 4 bin 600 ton altının toplam değeri ise 146 milyar dolar!

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