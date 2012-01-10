6 milyar dolarlık dev ihale

T24 - İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu ihalesi bugün yapılacak. İhale için yarısı yabancı 18 firma şartname aldı.





Türkiye'nin ikinci büyük otoyol projesi için dev ihalede sona yaklaşıldı.



İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprünün de içinde bulunduğu 6 milyar dolarlık Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilecek Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nin ihalesi bugün yapılacak.



İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapımını da içeren 10 Ocak'ta yapılacak Kuzey Marmara Otoyolu ihalesine firmalar büyük ilgi gösteriyor.



İhale dokümanlarını inceleyen firma sayısı 33 olurken, 18 firma ihale dokümanı satın aldı. İhale dokümanını satın alan firmaların 9'u Türk firmaları oldu. 4 Japon, 2 Rus, 1 İspanyol, 1 Avusturya ve 1 İtalyan firması da ihale dokümanı satın aldı.



Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Boğaz Köprüsü'nü de kapsayan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, ilk olarak 8 Mart 2011 tarihinde ilan edilmiş ve Yap-İşlet-Devret Modeli ile 23 Ağustos 2011 tarihinde ihalesinin yapılacağı açıklanmıştı.



İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapılmasını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için şartname satın alan firmaların erteleme talebinde bulunmaları üzerine ihale tarihi 10 Ocak 2012'ye ertelenmişti.



Geçtiğimiz günlerde, Karayolları Genel Müdürlüğü, proje ile ilgili, yatırımcının üstleneceği kamulaştırma bedelinde önemli bir değişiklik yaptı. Proje kapsamında gündeme gelecek kamulaştırma işlemlerinde yatırımcı yükümlülüğü, 950 milyon liradan önce 700 milyon liraya, ardından 400 milyon liraya çekildi. Buna göre, devlet, İzmit Körfez Geçişi Projesi'nde, 400 milyon liranın aşılması halinde devreye girecek ve ek kamulaştırma maliyetini üstlenecek.

İkinci büyük proje



İstanbul Boğazı'na yapılacak 3'üncü köprü üzerinden Adapazarı'nı Tekirdağ'a bağlayacak 414 kilometre uzunluğunda ve 5 milyar dolarlık Kuzey Marmara Otoyol Projesi, 421 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci yap-işlet-devret projesi konumunda. Kamulaştırma bedeliyle toplam değer 6 milyar doları buluyor.

Kimler talip?



9 Türk (Mapa, Cengiz, Park Holding, Kolin, STFA, Yüksel, Varyap, Nurol, Gülsan)

4 Japon (Mitsubishi, IHI, Obayashi, Itochu)

2 Rus (Moskovskiy Metrostroy, NPO Mostovik)

1 İspanyol (FCC Construction)

1 Avusturya (Stradag AG)

1 İtalyan (Astaldi)



